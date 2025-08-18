Seguridad
Una mujer fue asesinada con más de 10 disparos cerca del Mercado Montebello de Guayaquil

Gisell P., una vendedora informal de naranjas cerca del Mercado Montebello de Guayaquil, fue acribillada con 13 disparos por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

   
Una vendedora informal de naranjas fue asesinada a tiros en las cercanías del Mercado de Transferencia de Víveres, mejor conocido como Mercado Montebello, en el norte de Guayaquil.

Gisell P. fue acribillada con 13 disparos por un hombre que descendió de una motocicleta. El cadáver quedó cubierto con cartones, rodeado de los restos de bala.

El violento hecho paralizó el movimiento del mercado. Este crimen ocurrió el viernes 15 de agosto, apenas 11 días después del último homicidio reportado en la zona, cuando la víctima fue una trabajadora sexual.

El acceso vehicular fue restringido mientras los agentes de criminalística recogían los indicios. La Policía informó que el microtráfico de drogas es una de las hipótesis que se investigan sobre las causas de este asesinato.

Los uniformados también analizan si este crimen guarda relación con las denuncias de extorsión, que comerciantes de la zona, presentaron a Televistazo en la Comunidad.

El levantamiento del cuerpo tomó cerca de dos horas. Con este caso, ya son 202 las muertes violentas registradas en lo que va del año en el distrito Pascuales, un dato que enciende aún más las alarmas por la creciente inseguridad en Montebello.

