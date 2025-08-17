El Ejército quemó un campamento de minería ilegal en Orellana

En Orellana, un campamento utilizado para minería ilegal fue quemado por el Ejército Ecuatoriano, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, en el sector de Río Punino, parroquia San José de Guayusa. No hay personas aprehendidas.

Durante la intervención, se hallaron e incineraron varios elementos utilizados para la extracción no autorizada, entre ellos un campamento improvisado, una retroexcavadora, 53 canecas con aproximadamente 400 galones de combustible, un clasificador tipo Z, dos motores de agua, herramientas, colchones y utensilios de cocina.

Lee aquí: Un sacerdote estaba con menores de edad en ropa interior en su casa en Olón

En las imágenes difundidas por el Ejército se observa una gran humareda producida por la quema de los artículos incautados. El lugar había sido desalojado minutos antes por los ocupantes, quienes dejaron allí la maquinaria y cubrían parte del campamento con sábanas de plástico.

Te puede interesar: Masacres en eje central costero de Ecuador revelan la guerra narco por puertos, rutas y almacenamiento de droga