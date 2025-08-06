Un hombre fue asesinado en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil

Un conductor fue asesinado la tarde de este miércoles 6 de agosto en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ataque-discoteca-un-muerto-tres-heridos-norte-guayaquil-KJ9874369 target=_blank>avenida Francisco de Orellana</a></b>, al norte de <b>Guayaquil</b>, a pocos metros del sitio donde el domingo hubo una balacera que dejó dos <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ocho-asesinatos-guayaquil-sicariatos-LM9860278 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>