Un hombre fue asesinado en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil

Un conductor fue asesinado la tarde de este miércoles 6 de agosto en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil, a pocos metros del sitio donde el domingo hubo una balacera que dejó dos muertos y dos heridos.

El ataque ocurrió pasadas las 15:00. La víctima conducía un vehículo tipo SUV que, tras el atentado, se subió al parterre central y se estrelló contra una luminaria. El automotor presentaba múltiples impactos de bala.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró parcialmente la avenida en sentido norte-sur, mientras agentes policiales acordonaron la escena del crimen y controlaban a los curiosos para evitar la contaminación del área hasta la llegada de personal de Criminalística y Dinased.

La policía confirmó que el sujeto baleado iba con su esposa. Esta última sobrevivió al ataque. La pareja había salido de una concesionaria de vehículos donde había cotizado unos carros, según explicó el mayor William Vásquez, jefe policial subrogante del Distrito Modelo. La víctima mortal no registraba antecedentes penales.

Por otra parte, el oficial señaló que los sicarios se transportaban en un carro, el mismo que fue abandonado en el sector de La Garzota. Hasta la noche, las autoridades no habían comunicado si existían detenidos.