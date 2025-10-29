Seguridad
29 oct 2025 , 21:39

La Policía detuvo a un adolescente por el asesinato con arma de fuego de un artista urbano, en Esmeraldas

La víctima es conocida popularmente como El Americano, quien perdió la vida tras ser atacado con un arma de fuego.

   
  • La Policía detuvo a un adolescente por el asesinato con arma de fuego de un artista urbano, en Esmeraldas
    Un agente de la Policía Nacional lleva al sospechoso al patrullero, en Esmeraldas.( Captura de pantalla )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un adolescente, de 15 años, fue detenido por la Policía Nacional, la noche de este miércoles 29 de octubre de 2025 en Esmeraldas. Es investigado por el asesinato perpetrado hoy contra un joven artista urbano, conocido popularmente como El Americano.

La víctima recibió impactos de bala mientras caminaba por la avenida José Joaquín de Olmedo, entre las calles Mejía y Salinas, en el centro de la capital de la provincia verde. Tras escuchar las detonaciones, quienes circulaban por el sector huyeron asustados.

El artista fue llevado a un centro asistencial en el balde de un patrullero en medio de la desesperación de la gente que pedía que lo trasladen con urgencia a un hospital, pero no resistió y murió en el trayecto, informaron medios.

Tras la alerta del ataque armado, los policías montaron un operativo de localización y captura que permitió ubicar a un sujeto que llevaba un arma de fuego.

Luego de neutralizarlo, se pudo comprobar que se trataba de un adolescente de 15 años, quien "fue reconocido por familiares de la víctima y que además según un tatuaje en su brazo sería integrante de un grupo armado organizado Los Tiguerones", informó la Policía.

El adolescente junto a los indicios fue puesto a órdenes de la autoridad competente.

Le puede interesar: El padre Chucho se salvó de milagro, tras ataque armado en Ecuador

Temas
Sicariato
detenido
asesinato
adolescente
arma de fuego
aislado
Policía Nacional
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas