El padre Chucho se salvó de milagro, tras ataque armado en Ecuador

Uno de los casos que más llamó la atención, en las últimas horas, fue el ataque armado del que se salvó el cura colombiano Jesús Hernán Orjuela, quien es conocido popularmente como el Padre Chucho. Ocurrió luego de que fuera invitado a predicar en la Diócesis de Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

Los hechos se dieron el 28 de octubre, en una carretera localizada entre las ciudades Guayaquil (Guayas) y Quevedo (Los Ríos), en el cantón Balzar.

La revista Semana de Colombia lo entrevistó y contó su historia. Mientras se movilizaba junto a otras personas en un vehículo, en plena carretera, fue abordado por delincuentes que le dispararon en varias ocasiones tras ser interceptarlos.

Quienes lo acompañaban pensaron que había muerto por los tiros. En esos instantes, el cura pensaba que no volvería a ver a su familia y amigos. “Me gritaban: agáchese, agáchese y me decían: está bien, está bien. Yo quedé como en pánico cuando el carro se devolvió, que iba muy rápido, yo no contestaba, ellos pensaban y yo me tocaba, yo miraba a ver si tenía sangre donde me habían disparado. Yo veo esto como un milagro, porque yo no puedo creer es que yo veía cómo nos disparaban de frente y ninguna bala, ninguna bala, nos golpeó a ninguno”, relató en Semana.

El religioso afirma que está vivo de milagro. “Me dio una oportunidad para vivir agradecido con Dios porque me salvó la vida me permitió volver a mi familia a mi comunidad, me permitió volver a servir, pero era imposible salir de ahí, yo me vi muerto, era imposible yo me iba a lanzar, como les digo lo que me acuerdo es que yo abrí el carro y me decían, no, no, no se lance padre”.

Afirmó que, en estos momentos, él debería seguir en Ecuador predicando la palabra del Señor y ayudando a la comunidad, pero las circunstancias hicieron que regresara a Colombia.

