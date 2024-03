"Al borde de la muerte": Daddy Yankee comparte la poderosa razón que lo hizo entregar su vida a Dios

Ramón Ayala, nombre de pila del cantante, también mencionó un traumático episodio que vivió cuando era muy joven y casi pierde la vida: “Me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro, Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?... Yo sé lo que es la muerte y estar en la camilla de un hospital al borde de la muerte también”, indicó el artista.

Durante su testimonio, el boricua de 47 años confesó haberle hecho una promesa a Dios si le daba una nueva oportunidad de vida: “Si me revives y me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir”. Esta promesa se ha convertido en el motor de su vida desde entonces.

