"Si tú me vuelves a provocar, te voy a golpear" sería la frase que la participante le habría dicho directamente a Luciana antes de salir del ascensor, José Andrés Caballero fue testigo de lo sucedido, según las declaraciones de la influencer de 22 años. En redes sociales los usuarios apuntaron a Macarena Valarezo como la involucrada en esta historia, por ese motivo Los Hackers fueron en búsqueda de la hija del Ministro del Deporte para conocer más información.

En una entrevista la exreina de Quito negó haber sido la persona que amenazó a su compañera y agregó que "a Luciana creo que mucha gente tenía ganas de eso [pegarle]" Ante esta contundente respuesta, la tiktoker y modelo no se quedó callada.

La exnovia de Leonardo Campana afirmó haber dejado todo lo ocurrido en el pasado y, aunque no comprende por qué surgieron las cosas de esa manera con la persona a la que prefiere no mencionar, no le parece que sea por envidia.