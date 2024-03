"Sin él no eres nada": Wanda Nara cuenta su inesperada versión sobre la separación de Shakira y Piqué

Pero al hablar sobre la situación de la intérprete de Te Felicito , Nara aseguró que la barranquillera no actuaba como una “esposa-trofeo” porque la artista no puede sentarse a ver el éxito del hombre que tiene a su lado, más bien, busca seguir prosperando en su carrera musical .

La empresaria de 37 años continuó hablando desde su experiencia al haber salido con dos futbolistas, pero que este tipo de vida no es algo a lo que las mujeres deban adaptarse, sin embargo, a veces muchas aceptan porque no tienen proyectos personales que cumplir. “Soy refeminista... La mujer del futbolista ocupa un lugar muy importante, porque no sale, no tiene fiesta, no pueden hacer esto o lo otro. ¿Entonces qué hace? Está en casa tomándose un mate”.