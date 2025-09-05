Un joven fue detenido por el asesinato de un pasajero en un bus en la av. Simón Bolívar

Jofre Steven M. C., de 19 años de edad, fue detenido la madrugada de este viernes 5 de septiembre como sospechoso del asesinato de un pasajero de un bus que circulaba por la avenida Simón Bolívar, en Quito.

El hecho violento ocurrió la noche del 30 de agosto. Pablo Viteri, de 38 años de edad, y su padre se subieron a la unidad de transporte en el sector de Alma Lojana.

Pero en la parada de La Forestal se subió un grupo de jóvenes, quienes después de unos momentos gritaron “esto es un asalto” y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros.

Pablo Viteri se resistió al asalto y un sujeto lo apuñaló en reiteradas ocasiones en los brazos. Su padre no pudo ayudarlo porque otro delincuente lo tenía encañonado.

El ciudadano fue llevado de emergencia a un hospital, pero falleció al día siguiente.

El padre de la víctima reconoció que Jofre Steven M. C., alias Niño Steven, fue uno de los que participó en el violento asalto. El joven es señalado como integrante de la banda Los Tijeras, quienes se dedican al asalto de buses. Los otros sospechosos aún son buscados.

Alias Niño Steven permanecerá con prisión preventiva mientras duran las investigaciones.

