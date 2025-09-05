Un joven fue detenido por el asesinato de un pasajero en un bus en la av. Simón Bolívar

Jofre Steven M. C., de 19 años de edad, fue detenido la madrugada de este viernes 5 de septiembre como sospechoso del <b>asesinato de un pasajero</b> de un bus que circulaba por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a>, en <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-malvinas-fiscalia-investigacion-abogado-militares-MH10068026 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/docentes-juicio-violacion-grupal-estudiantes-cayambe-DH10066544 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/lider-indigena-peru-los-choneros-invasion-territori-BH10066777 target=_blank></a>