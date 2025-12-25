18 reos fallecieron en cuatro días en la Penitenciaría del Litoral

Entre las 08:00 y 11:00 del miércoles 24 de diciembre de 2025, la Policía hizo el levantamiento de los cadáveres de tres reos en la Penitenciaría del Litoral. Los cuerpos estaban en los pabellones 7, 8 y en el área del policlínico y no presentaban signos de torturas.

Los presos fallecidos fueron identificados como Christian Manssur de 50 años, Carlos Caicedo de 27 y Vicente León de 38. Los decesos ocurrieron un día después del hallazgo de otros seis muertos el 23 de diciembre de 2025, según informes a los que accedió Ecuavisa.com.