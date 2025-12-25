Seguridad
25 dic 2025 , 15:06

18 reos fallecieron en cuatro días en la Penitenciaría del Litoral

Las últimas tres muertes se reportaron la mañana del 24 de diciembre de 2025. Un día antes, hubo seis decesos. Los cadáveres no tenían signos de violencia.

   
    Tres reos fallecieron la tarde del 24 de diciembre de 2025 en la Penitenciaría del Litoral. ( API )
Annabell Verdezoto
Entre las 08:00 y 11:00 del miércoles 24 de diciembre de 2025, la Policía hizo el levantamiento de los cadáveres de tres reos en la Penitenciaría del Litoral. Los cuerpos estaban en los pabellones 7, 8 y en el área del policlínico y no presentaban signos de torturas.

Los presos fallecidos fueron identificados como Christian Manssur de 50 años, Carlos Caicedo de 27 y Vicente León de 38. Los decesos ocurrieron un día después del hallazgo de otros seis muertos el 23 de diciembre de 2025, según informes a los que accedió Ecuavisa.com.

De hecho, solo entre el 21 y 24 de diciembre, se contabilizaron 18 reos fallecidos: Dos el domingo 21; siete el lunes 22, seis el martes 23 y tres el miércoles 24. Es decir, un total de 18 decesos en apenas cuatro días.

Aún el SNAI no se pronuncia por las últimas muertes, en medio de una crisis sanitaria a causa de la tuberculosis y desnutrición que sufren los reos en ese reclusorio. El 11 de diciembre, un juez aceptó una medida de protección y dispuso la instalación urgente de una mesa para atender la crisis penitenciaria.

Temas
Derechos humanos
crisis Penitenciaría Guayaquil
reos fallecidos cárcel Turi
penitenciaria
presos con tuberculosis
Guayaquil
Noticias
