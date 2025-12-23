Seguridad
La Penitenciaría del Litoral suma nueve muertes en dos días

Nueve presos han fallecido en menos de 48 horas en el reclusorio más poblado del país, donde existe una crisis de tuberculosis y desnutrición.

   
    Imagen de archivo de reclusos de la Penitenciaría del Litoral. ( API )
Siete reos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país y ubicada en Guayaquil, fueron halladas sin vida este lunes 22 de diciembre. Estas muertes se suman a dos registradas el domingo, elevando a nueve el número de reclusos fallecidos en menos de 48 horas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas de estos decesos recientes, sin embargo, ocurren en medio de una grave crisis sanitaria dentro de este centro penitenciario, marcada por brotes de tuberculosis y casos de desnutrición.

Las más recientes víctimas tenían 19, 25, 33 (dos reos), 38, 39 y 43 años. Pertenecían a los pabellones 8 y 10. Según información policial preliminar, los cuerpos no presentaban signos de violencia por impacto de proyectil o arma blanca.

Las alertas por las muertes de este lunes ocurrieron alrededor de las 09:35. Policías, militares, personal de Fiscalía y de Criminalística participaron en los levantamientos de los cuerpos.

Solo en la primera quincena de diciembre, unos 35 reclusos han muerto en la denominada 'Peni'.

Ecuavisa tuvo acceso a un informe elaborado en septiembre por jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, quienes realizaron una visita técnica tras denuncias sobre la falta de atención médica en esa cárcel. En el documento se advierte que el área de salud estaba saturada de casos críticos y que varios internos presentaban un estado cadavérico, con signos de caquexia —extrema desnutrición y desgaste físico profundo—.

Los jueces también reportaron la presencia de cadáveres en el policlínico, incluso con moscas, debido a la permanencia prolongada de los cuerpos.

El 11 de diciembre, un juez constitucional en Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en respuesta a la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral. El magistrado ordenó que, de manera urgente, se instale una mesa de emergencia penitenciaria para atender la situación.

En este reclusorio hay alrededor de 7 000 presos.

