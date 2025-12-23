La Penitenciaría del Litoral suma nueve muertes en dos días

Siete reos de la <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/seis-presos-penitenciaria-litoral-murieron-dolores-KC10561685 target=_blank>Penitenciaría del Litoral</a></b>, la cárcel más poblada del país y ubicada en <b>Guayaquil</b>, fueron halladas sin vida este lunes 22 de diciembre. Estas muertes se suman a dos registradas el <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/crisis-tuberculosis-penitenciaria-guayaquil-juez-GB10550556 target=_blank></a></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/150-presos-tuberculosis-trasladados-centro-atencion-prioritaria-ND9467069 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tres-presos-muertos-penitenciaria-del-litoral-guayas-KM10496628 target=_blank></a></b><b></b> <b></b>