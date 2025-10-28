Desde sueldos hasta fondos para modernización; así impactará la eliminación de la tasa de la basura de la planilla de luz en Quito

Desde noviembre, la tasa de recolección de basura ya no aparecerá en la planilla de la luz. Se trata de una medida del Gobierno central que afecta directamente a 41 municipios, que deberán encontrar rápidamente otro mecanismo para cobrar estos recursos. Quito es uno de los cantones afectados y el Cabildo aún no define la estrategia. Juan Pablo Pozo, gerente general de Emaseo, explicó que se manejan al menos tres opciones, pero, por el momento, será el Municipio quien asuma los valores. Actualmente, la Empresa de Aseo de Quito (Emaseo) y la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) reciben USD 6 millones mensuales para su operación. LEA: El Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa de recolección de basura en las planillas de luz El 81 % va a Emaseo y el 19 % restante a Emgirs, de esta forma, solo la Empresa de Aseo dejará de percibir más de USD 4,8 millones. "Nosotros los usamos (los recursos) para toda la operación de la empresa. Para pagar sueldos, para el tema de combustible, mantenimiento de la de la flota; es decir, para todo el sistema operativo", señaló Pozo para explicar que toda la operación se verá afectada.

¿Por qué la tasa de recolección de basura se cobraba en la factura de la luz?

Milton Rubio, especialista en manejo de residuos y ex gerente de Emaseo, explicó que la fórmula de cobro se determinó mediante un estudio que tuvo respaldo internacional que determinaba una relación matemática entre el consumo energético y el nivel socioeconómico. Este último factor también es determinante en la generación de residuos. "Hay una correlación, un comportamiento entre el nivel socioeconómico y en definitiva el consumo eléctrico", insiste. Le sugerimos: Quito: la gestión y continuidad de la recolección de basura fue declarada como prioridad en el Concejo Metropolitano A ello se suma la tarifa de la dignidad, que beneficia a los usuarios que consumen menos de 108 kW hora; luego, a aquellos que consumen de hasta 300 kW y cada uno tiene un valor por kilovatio hora. Esto hace que el cobro sea progresivo, "el que más consume, más paga en recolección". Otro factor es la cartera vencida. Las facturas de agua potable tienen un mayor porcentaje de mora que las de la luz. La alternativa es pasar ese cobro a la planilla del agua, pero apenas hay 740 000 medidores; otra opción es incluir el monto en el impuesto predial, aunque aún no hay nada definido.

Toda la cadena de limpieza sufrirá un impacto

Los recursos para Emaseo y Emgirs se cobraban hasta octubre en la planilla de la luz. La empresa tiene instalado más de 1'000 000 medidores, que permitían la recaudación de los USD 6 millones. Emaseo brinda 12 tipos de servicio de limpieza, entre los que se encuentran el barrido manual, automático, recolección de basura e hidrolavado, para recolectar cerca de 2300 toneladas de basura al día. LEA: El Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica Lo cierto, según el gerente de Emaseo, es que habrá un impacto en toda la cadena de limpieza, desde los ingresos para los salarios mensuales, hasta el avance de proyectos de modernización de los equipos. Sin embargo, aclara que los servicios no se detendrán.

"No podemos dejar de recolectar, dejar de hacer tratamiento final y disposición final de los de los residuos. Eso nos pondría en un panorama muy grave a nivel ambiental y a nivel sanitario", dijo Pozo.