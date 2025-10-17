Quito: la Alcaldía presentó medidas cautelares y una acción de protección para defender del servicio de recolección de basura

El Municipio de Quito presentó medidas cautelares y una acción de protección, este viernes 17 de octubre de 2025, en defensa del servicio de recolección de basura. Consideran que hay afectaciones tras la decisión unilateral del Gobierno Nacional de que tasa de recolección de basura deje de cobrarse en la planilla de energía eléctrica.

“No existen causales que justifiquen la terminación del acuerdo; por tanto, vamos a exigir que se respete hasta diciembre”, sostuvo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López.

Ahora, con la medida cautelar se busca mantener vigente el convenio suscrito entre Emaseo y la Eléctrica Quito, que tiene validez legal hasta diciembre de 2025.

Con la medida del Gobierno Nacional -explicó Muñoz- la capital dejará de percibir cerca de USD 6 millones mensuales, lo cual equivale a USD 72 millones al año. “Pido tranquilidad a los trabajadores y a la ciudadanía, porque no se afectará el servicio de recolección de basura”.

La Alcaldía analiza otras alternativas. “No tiene sentido que el Gobierno haya actuado de esta manera. Es una decisión inoportuna; no se puede jugar con un servicio esencial que incide directamente en la salud y la salubridad”.

