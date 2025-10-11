El Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa de recolección de basura en las planillas de luz

Muñoz indicó que la medida unilateral, no respeta la seguridad jurídica. Puntualizó que en el caso de Quito, el convenio con la empresa eléctrica está vigente hasta diciembre y que en agosto solicitaron su renovación y no han recibido respuesta.

Como apresurada , el alcalde de Quito Pabel Muñoz calificó la decisión del Gobierno de suspender el cobro de la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas. Muñoz se pronunció en redes sociales el sábado 11 de octubre de 2025, dos días después del anuncio del Ejecutivo.

Según Muñoz, romper el acuerdo "afecta a la ciudad y su sostenibilidad financiera". Agregó que el servicio de recolección continuará funcionando con normalidad en la capital.

Además puntualizó que a esa afectación, se suma la deuda de aproximadamente USD 140 millones que el Gobierno mantiene con Quito. Dijo que si la medida política no es revisada, la ciudad deberá implementar alternativas para garantizar el servicio.

Acotó que una de ellas sería trasladar el cobro a la planilla de agua potable y al existir menos abonados, "considerar un ajuste progresivo (no regresivo)".

