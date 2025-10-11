Quito
11 oct 2025 , 16:13

El Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa de recolección de basura en las planillas de luz

Pabel Muñoz se pronunció en redes sociales, dos días después de la decisión del Gobierno de suspender el cobro de la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas. Dijo que era apresurado.

   
  • El Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa de recolección de basura en las planillas de luz
    Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa en planillas de luz dispuesto por el Gobierno. ( Archivo API )
Fuente:
Alcaldía de Quito
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Como apresurada, el alcalde de Quito Pabel Muñoz calificó la decisión del Gobierno de suspender el cobro de la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas. Muñoz se pronunció en redes sociales el sábado 11 de octubre de 2025, dos días después del anuncio del Ejecutivo.

Muñoz indicó que la medida unilateral, no respeta la seguridad jurídica. Puntualizó que en el caso de Quito, el convenio con la empresa eléctrica está vigente hasta diciembre y que en agosto solicitaron su renovación y no han recibido respuesta.

Lea también: El Concejo Metropolitano de Quito pide al Gobierno que tome acciones para evitar hechos de violencia.

Según Muñoz, romper el acuerdo "afecta a la ciudad y su sostenibilidad financiera". Agregó que el servicio de recolección continuará funcionando con normalidad en la capital.

Además puntualizó que a esa afectación, se suma la deuda de aproximadamente USD 140 millones que el Gobierno mantiene con Quito. Dijo que si la medida política no es revisada, la ciudad deberá implementar alternativas para garantizar el servicio.

Acotó que una de ellas sería trasladar el cobro a la planilla de agua potable y al existir menos abonados, "considerar un ajuste progresivo (no regresivo)".

Revise: Norte de Quito: por vandalizar un mural en El Labrador, ocho personas fueron sancionadas.

Temas
Gobierno Nacional
deuda municipios de Ecuador
planillas de luz
Tasa de Recolección de Basura
Pabel Muñoz
Quito
Noticias
Recomendadas