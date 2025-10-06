Norte de Quito: por vandalizar un mural en El Labrador, ocho personas fueron sancionadas

Ocho personas fueron sancionadas por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/agencia-metropolitana-de-control target=_blank><b>Agencia Metropolitana de Control (AMC</b>)</a>. La razón: supuestamente vandalizaron un mural ubicado en el <b>intercambiador de El Labrador</b>, al norte de Quito. El<b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/choque-multiple-cinco-heridos-kennedy-quito-GH10240565 target=_blank></a></b>