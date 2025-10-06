Quito
Norte de Quito: por vandalizar un mural en El Labrador, ocho personas fueron sancionadas

Deberán pagar una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado, es decir USD 235 por persona. Tres venezolanos fueron puestos a disposición de la Policía de Migración.

   
    La zona en donde se vandalizó un mural en el intercambiador de El Labrador. ( Cortesía de AMC )
Ocho personas fueron sancionadas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). La razón: supuestamente vandalizaron un mural ubicado en el intercambiador de El Labrador, al norte de Quito.

El Municipio de Quito informó que este mural es parte de un paquete de intervenciones artísticas recientemente realizadas por la Alcaldía de Quito en intercambiadores, pasos peatonales y vehiculares, para embellecer la ciudad.

Hasta ese lugar llegó una patrulla de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Sus agentes retuvieron a los infractores hasta la llegada del personal de la AMC.

De los 11 infractores, ocho son ecuatorianos, quienes fueron sancionados con una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado, es decir USD 235 por persona.

Personas extranjeras

Tres venezolanos fueron puestos a disposición de la Policía de Migración. El mural vandalizado forma parte de un espacio público recientemente intervenido y recuperado.

El Municipio hizo un llamado a la gente para proteger los bienes públicos y mantener una ciudad ordenada y segura.

