El Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica

Tras el anuncio de la eliminación de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/gobierno-dispone-planillas-luz-no-cobre-tasa-recoleccion-basura-MF10260905#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Energ%C3%ADa%20inform%C3%B3%20que%20ya%20no,el%20consumo%20real%20de%20electricidad. target=_blank>Tasa de Recolección de Basura</a> (TRB)</b> en las planillas de energía eléctrica, el Gobierno pidió a los ciudadanos denunciar si el monto aún aparece en las facturas. <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/alcalde-quito-rechaza-eliminacion-cobro-tasa-planillas-luz-NF10264458 target=_blank></a> <b></b>