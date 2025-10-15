Ecuador
15 oct 2025 , 18:33

El Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que la medida se aplica para evitar los "cobros indebidos" y para que la factura "sea más justa".

   
  • El Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica
    Imagen referencial del servicio de recolección de basura en Quito.( Emgirs )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras el anuncio de la eliminación de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en las planillas de energía eléctrica, el Gobierno pidió a los ciudadanos denunciar si el monto aún aparece en las facturas.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que la medida se aplica para evitar los "cobros indebidos" y para que la factura "sea más justa".

LEA: El Alcalde de Quito rechaza la eliminación de cobro de tasa de recolección de basura en las planillas de luz

El monto ya no formará parte de la planilla de luz desde este octubre, aunque se reflejará en noviembre, pero si los valores se mantienen, la Presidencia habilitó un correo al que los ciudadanos pueden presentar sus quejas: [email protected]

Los GAD definirán mecanismos de cobro

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán definir sus propios mecanismos de cobro una vez que finalicen los plazos establecidos en los convenios, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Revise: La AME pide una prórroga para crear nuevos mecanismos de cobro de recolección de basura

Hasta este mes, el costo de la Tasa de Recolección de Basura se cobraba en la las planillas de luz por los siguientes Municipios:

Municipios que cobran la TRB en la planilla de luz.
Municipios que cobran la TRB en la planilla de luz. ( MAE )
Temas
GAD
cobros indebidos
planilla de luz
cobro
Tasa de Recolección de Basura
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
Recomendadas