El Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica

Tras el anuncio de la eliminación de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en las planillas de energía eléctrica, el Gobierno pidió a los ciudadanos denunciar si el monto aún aparece en las facturas.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que la medida se aplica para evitar los "cobros indebidos" y para que la factura "sea más justa".

El monto ya no formará parte de la planilla de luz desde este octubre, aunque se reflejará en noviembre, pero si los valores se mantienen, la Presidencia habilitó un correo al que los ciudadanos pueden presentar sus quejas: [email protected]