Quito: la gestión y continuidad de la recolección de basura fue declarada como prioridad en el Concejo Metropolitano

Ocurrió, con 20 votos a favor, la tarde de este 21 de octubre. La decisión fue tomada tras el anuncio del Gobierno Nacional de que 41 municipios del país ya no puedan cobrar la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas.

   
    La sesión del Concejo Metropolitano de Quito. ( Cortesía de Quito Informa )
La tarde de este martes 21 de octubre de 2025, el Concejo Metropolitano del Municipio de Quito aprobó una resolución que declara como prioridad garantizar la continuidad, sostenibilidad y gestión eficiente del servicio de recolección de basura.

Ocurrió con 20 votos a favor. En la Alcaldía se informó que la decisión fue tomada tras el anuncio del Gobierno Nacional de que 41 municipios del país ya no puedan cobrar la tasa de recolección de basura (TRB) en las planillas eléctricas. Considera que es una medida unilateral, que pone en riesgo la operación del servicio, afecta a la ciudadanía y la salubridad.

“Esta decisión del Gobierno Nacional es un golpe más a Quito. Ya nos adeudan USD 141 millones y más de un año no hemos recibido respuesta sobre la ampliación del Metro ni sobre recursos para fortalecer la seguridad”, señaló el alcalde Pabel Muñoz.

¿Cómo fue el debate?

La concejala Analía Ledesma subrayó que la finalización anticipada del convenio afecta directamente a la operatividad del servicio. La razón: se dejaría de recaudar cerca de USD 6 millones cada mes.

A esto se suma que hay riesgos para la salud pública y los derechos de los quiteños.

El edil Diego Garrido agregó que la falta de diálogo con las autoridades gubernamentales complica la planificación. Juan Pablo Pozo, gerente de Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo), aseguró que la recolección de basura continuará sin interrupciones.

La resolución

  • Reconoce la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) como prioridad metropolitana.
  • • Exige a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) cumplir estrictamente el convenio vigente con EMASEO EP, válido hasta diciembre de 2025.
  • • Dispone que EMASEO EP y EMGIRS EP, junto a la Secretaría de Ambiente y la Procuraduría Metropolitana, coordinen acciones legales y administrativas inmediatas para garantizar la prestación del servicio.
  • • Solicita al Alcalde Metropolitano gestionar en el directorio de EEQ la discusión sobre la decisión nacional y la renovación del convenio, asegurando la recaudación futura de la tasa.
  • Al momento, se analizan medidas alternativas para la recaudación de la tasa.
