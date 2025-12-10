Quito
10 dic 2025 , 12:40

Un siniestro dejó dos heridos en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Ocurrió a la altura del sector de La Hormigonera, en el oriente de la capital, informó el sistema de emergencias ECU 911

   
    Los bomberos acudieron al lugar del siniestro, este miércoles 10 de diciembre de 2025. ( Cortesía del ECU 911 )
Un siniestro de tránsito ocurrió, este miércoles 10 de diciembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de La Hormigonera, en el oriente de Quito, informó el sistema de emergencias ECU 911.

Desde el ECU 911 se despacharon recursos del Cuerpo de Bomberos (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), los cuales brindaron la atención necesaria a dos heridos.

La circulación vehicular en el sector se mantuvo parcialmente habilitada durante la atención de la emergencia. A las 11:40 de hoy, la circulación en esta vía se encuentra totalmente habilitada.

