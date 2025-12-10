Un siniestro dejó dos heridos en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Un siniestro de tránsito ocurrió, este miércoles 10 de diciembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de La Hormigonera, en el oriente de Quito, informó el sistema de emergencias ECU 911.

Desde el ECU 911 se despacharon recursos del Cuerpo de Bomberos (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), los cuales brindaron la atención necesaria a dos heridos.

La circulación vehicular en el sector se mantuvo parcialmente habilitada durante la atención de la emergencia. A las 11:40 de hoy, la circulación en esta vía se encuentra totalmente habilitada.

