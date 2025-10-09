Dos heridos tras siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar, en Quito

Un siniestro de tránsito se registró, pasadas las 17:00 de este miércoles 9 de octubre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del redondel de Gualo, en el oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la movilización de dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y un patrullero de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Dos personas resultaron heridas. En la zona se registró carga vehicular pesada y la vía está parcialmente habilitada (cierre de un carril en sentido norte -sur).

Las tareas de atención aún continúan. Para prevenir siniestros viales, las autoridades recomendaron respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Se pidió a la gente que conduzca con precaución, principalmente cuando la calzada está mojada.

