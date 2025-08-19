Quito
19 ago 2025 , 15:04

Un motociclista resultó herido tras siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

La circulación vehicular. en sentido norte–sur, se encuentra parcialmente habilitada, por lo que se produjo una fuerte congestión vehicular en la vía

   
  • Un motociclista resultó herido tras siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar
    La imagen del motocicilista herido tras el siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar.( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Una fuerte congestión vehicular se produjo, pasadas las 13:30 de este martes 19 de agosto de 2025, en la intersección de la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Así lo informó el sistema de emergencias ECU 911. En el siniestro estaba involucrado un motociclista. Los organismos de socorro lo encontraron arrojado sobre la calzada, en la mitad de la vía.

Desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En el sitio, personal de primera respuesta brindó atención prehospitalaria al herido. La circulación vehicular sobre la avenida Simón Bolívar, en sentido norte–sur, se encuentra parcialmente habilitada.

Le puede interesar: Un siniestro de tránsito dejó un herido en Guayllabamba

Temas
motociclista
congestión vehicular
siniestro de tránsito
herido
Policía Nacional
ECU 911
AMT
Quito
Ruta Viva
Avenida Simón Bolívar
Noticias
Recomendadas