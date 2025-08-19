Un motociclista resultó herido tras siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Una fuerte congestión vehicular se produjo, pasadas las 13:30 de este martes 19 de agosto de 2025, en la intersección de la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

Así lo informó el sistema de emergencias ECU 911. En el siniestro estaba involucrado un motociclista. Los organismos de socorro lo encontraron arrojado sobre la calzada, en la mitad de la vía.

Desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En el sitio, personal de primera respuesta brindó atención prehospitalaria al herido. La circulación vehicular sobre la avenida Simón Bolívar, en sentido norte–sur, se encuentra parcialmente habilitada.

