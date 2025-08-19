Un motociclista resultó herido tras siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Una fuerte<b> congestión vehicular</b> se produjo, pasadas las 13:30 de este martes 19 de agosto de 2025, en la intersección de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a> y Ruta Viva</b>, al oriente del Distrito Metropolitano de <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-siniestro-transito-dejo-herido-guayllabamba-KN9953693 target=_blank></a></b>