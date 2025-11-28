Quito
28 nov 2025 , 16:09

Un siniestro de tránsito deja dos heridos en la avenida Simón Bolívar

Ocurrió este 28 de noviembre a la altura de El Troje. El conductor del vehículo no se encontraba en el lugar. Se produjeron daños en un árbol y se reportaron dos heridos.

   
    Los bomberos atendieron a los afectados tras la emergencia.( Cortesía del ECU 911 )
Un siniestro de tránsito se reportó, antes de las 15:00 de este viernes 28 de noviembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

El choque ocurrió a la altura del sector de El Troje. Se cerró el carril izquierdo, sobre la Simón Bolívar, en ambos sentidos. La movilidad fue gestionada por los efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Se produjeron daños en un árbol y se reportaron dos heridos. El conductor del vehículo no se encontraba en el lugar.

