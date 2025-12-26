Quito
26 dic 2025 , 09:48

Quito: estos son los requisitos para obtener el salvoconducto para la circulación de vehículos pesados, en la Ruta Viva y Simón Bolívar

Las autoridades informaron que la restricción del tranporte pesado, en esas vías, iniciará el 1 de enero de 2026. Son siete medidas para reducir la probabilidad de siniestros de tránsito.

   
    Se implementaron resutricciones a la circulación de vehículos pesados en la av. Simón Bolívar.( Cortesía de Quito Informa )
La restricción de circulación vehicular para transportes pesados, en la Simón Bolívar y Ruta Viva, iniciará el 1 de enero de 2026. Quienes conduzcan automotores de ese tipo, que requieran transitar por estas vías, deberán gestionar un salvoconducto, informó el Municipio.

Alex Pérez, secretario de Movilidad de la Alcaldía, aclaró que, dentro de las competencias municipales, se presentaron siete medidas para reducir la probabilidad de siniestros de tránsito. “Para nosotros, las personas son mucho más importantes, son nuestra prioridad. Por eso nosotros hemos conversado con los diferentes sectores del transporte pesado”.

El trámite se debe realizar por cada vehículo, desde el 26 de diciembre, en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) https://www.amt.gob.ec/. La AMT será emitirá los salvoconductos, aplicará y sancionará -según la norma- para la no circulación de vehículos pesados desde el 1 de enero.

Requisitos

  • Título habilitante, sea este un servicio de operación de carga pesada o un título habilitante de cuenta propia, para saber que son operadoras formales.
  • Planes de capacitación a los conductores, los siniestros de tránsito pueden darse por fallas humanas y un plan de capacitación no elimina la posibilidad de que existan siniestros, pero sí reduce esa probabilidad.
  • Tecnología, al menos un sistema de monitoreo GPS, por el cual puedan tener una responsabilidad sobre la circulación de sus vehículos y la velocidad de circulación de los mismos, sabiendo que una de las principales agravantes y causas de siniestros de tránsito en estas dos vías, Simón Bolívar y Ruta Viva, es el exceso de velocidad.
  • Revisión Técnica Vehicular, de aquellos centros que estén certificados por la Agencia Nacional de Tránsito, ya que es la Agencia de Regulación y Control Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial

