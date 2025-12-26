Quito: estos son los requisitos para obtener el salvoconducto para la circulación de vehículos pesados, en la Ruta Viva y Simón Bolívar

La restricción de circulación vehicular para transportes pesados, en la Simón Bolívar y Ruta Viva, iniciará el 1 de enero de 2026. Quienes conduzcan automotores de ese tipo, que requieran transitar por estas vías, deberán gestionar un salvoconducto, informó el Municipio.

Alex Pérez, secretario de Movilidad de la Alcaldía, aclaró que, dentro de las competencias municipales, se presentaron siete medidas para reducir la probabilidad de siniestros de tránsito. “Para nosotros, las personas son mucho más importantes, son nuestra prioridad. Por eso nosotros hemos conversado con los diferentes sectores del transporte pesado”.

El trámite se debe realizar por cada vehículo, desde el 26 de diciembre, en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) https://www.amt.gob.ec/. La AMT será emitirá los salvoconductos, aplicará y sancionará -según la norma- para la no circulación de vehículos pesados desde el 1 de enero.

