Quito amaneció con cuatro siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar, este 26 de diciembre

Al amanecer de este viernes 26 de diciembre de 2025, se reportaron Cuatro siniestros de tránsito en diferentes puntos de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a></b>, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito. <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-cruces-dolor-muerte-enlutan-avenida-simon-bolivar-YB7074212 target=_blank></a></b>