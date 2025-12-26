Quito amaneció con cuatro siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar, este 26 de diciembre

Al amanecer de este viernes 26 de diciembre de 2025, se reportaron Cuatro siniestros de tránsito en diferentes puntos de la avenida Simón Bolívar, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito. Ocurripo en medio de la llovizna y neblina que se registra en esa zona de la capital.

La calzada está mojada y muy resbalosa, por lo que las autoridades pidieron a los conductores que se movilicen con precaución. Cuatro carros chocaron en el sector de Zámbiza, en la intersección con la avenida De las Palmeras, en donde el paso fue cerrado. Tres autos se impactaron a la altura del puente de Guápulo. Un taxi se volcó y otros dos automotores se chocaron más arriba del puente de Guápulo, se informó en el noticiero de la comunidad de Televistazo.

En las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que un siniestro ocurrió a la altura del ingreso a San Juan de Cumbayá. Los agentes civiles de tránsito gestionaron la movilidad en el sector y cerraron el carril izquierdo de esa vía, en sentido norte - sur.

Le puede interesar: Quito: las cruces de la muerte enlutan a la avenida Simón Bolívar