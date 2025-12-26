Quito
26 dic 2025 , 06:08

Quito amaneció con cuatro siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar, este 26 de diciembre

Cuatro carros chocaron en el sector de Zámbiza, tres autos se impactaron a la altura del puente de Guápulo, un taxi se volcó y otros dos vehículos se chocaron, al amanecer de hoy

   
Al amanecer de este viernes 26 de diciembre de 2025, se reportaron Cuatro siniestros de tránsito en diferentes puntos de la avenida Simón Bolívar, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito. Ocurripo en medio de la llovizna y neblina que se registra en esa zona de la capital.

La calzada está mojada y muy resbalosa, por lo que las autoridades pidieron a los conductores que se movilicen con precaución. Cuatro carros chocaron en el sector de Zámbiza, en la intersección con la avenida De las Palmeras, en donde el paso fue cerrado. Tres autos se impactaron a la altura del puente de Guápulo. Un taxi se volcó y otros dos automotores se chocaron más arriba del puente de Guápulo, se informó en el noticiero de la comunidad de Televistazo.

En las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que un siniestro ocurrió a la altura del ingreso a San Juan de Cumbayá. Los agentes civiles de tránsito gestionaron la movilidad en el sector y cerraron el carril izquierdo de esa vía, en sentido norte - sur.

¿Qué pasó en Zámbiza?

La intersección de las avenidas Simón Bolívar y De las Palmeras fue cerrado, la conductora de un carro pequeño resultó afectada. No se reportaron heridos de gravedad. La conductora de uno de los vehículos involucrados informó que la calzada estaba muy resbalosa, como si se hubiera regado algún tipo de combustible.

La mujer dijo que avanzaba normalmente por el sector cuando perdió el control, tras atravesar la zona resbalosa. "Bajábamos despacio, se me resbaló el carro y no respondió la dirección. Me fui hacia el lado derecho y casi me voy encima de una moto. Estábamos parados cuando un bus escolar se vino encima, se dio la vuelta y bajó de retro".

"El tráiler bajaba rápido y, a buena hora, las tres personas que venían conmigo avanzamos a salir porque nos aplastaba. No sé qué es lo que está regado", dijo la conductora.

