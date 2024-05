La razón: los directivos de su barrio se demoraron más de un año en conseguir la instalación de los equipos y es inverosímil que las autoridades se beneficien. "Ahora tenemos los aparatos, pero no todos funcionan. Algunos están obsoletos, a otros les ha caído agua y este problema viene desde hace tiempo atrás".

A su juicio, la medida que se adoptó en el Concejo no es coherente con los altos índices de inseguridad. "Solo se atiende a ciertos sectores y se abandona a otros". A Gladys Torres , secretaria de Coordinación del Cabildo El Panecillo , en el Centro Histórico de la capital , le parece injusto y reprochable lo que hizo el Concejo Metropolitano.

Patricio Camacho es coordinador de la Federación de Barrios del Norte de la capital y Calderón . Dice que , desde hace un año, se ha pedido la instalación de alarmas en 52 zonas y no han obtenido respuestas.

Entre los dirigentes y moradores de los barrios, cooperativas y urbanizaciones del Distrito Metropolitano de Quito no cayó bien la resolución del Concejo Metropolitano con la que se autorizó la instalación de alarmas internas en los sectores donde viven los concejales y el alcalde. Hay malestar e inquietud porque hay vecindarios que llevan esperando años por ese servicio.

Williams Basantes es presidente de la Federación de Barrios de Quito. En una entrevista con Ecuavisa.com, dijo que mañana (lunes 27 de mayo de 2024) habrá una reunión entre los dirigentes de los vecindarios para analizar la medida que van a tomar. Una alternativa es presentar una acción de protección o emitir un comunicado para pedir al Municipio que derogue la resolución.

"Me parece inadecuado que el alcalde y los concejales se beneficien. Rechazo la situación de privilegio para ellos. Llevamos años organizando la actualización de los usuarios, así como capacitaciones e inspecciones de los técnicos y no nos instalan", enfatizó el dirigente. Otro problema es que se ha solicitado los sistemas de seguridad para otros sectores y les dicen que se acabaron los dispositivos y están en proceso de contratación pública. "Cualquier pretexto es bueno para no acceder a las alarmas comunitarias en barrios".

A su juicio, los aparatos deben implementarse en las zonas más peligrosas como La Marín, San Roque, La Libertad, la Roldós, Pisulí, Guamaní, Chillogallo, La Bota o el Comité del Pueblo. "Los concejales no viven en esos sitios, por lo que la resolución es innecesaria". Si la medida ya entró en vigencia -dijo Basantes- se presentará una acción de protección a nombre de la Federación de Barrios. Considera que el rechazo ciudadano es generalizado, entre dirigentes y habitantes de los vecindarios.

Para Manuel Moya, titular de la Confederación de Barrios del Ecuador, lo único que hay es desigualdad entre los que tienen poder político y la gran mayoría de gente que no lo tiene. Ante la falta de atención, los vecinos y dirigentes han optado por colocar de forma particular y con dineros propios los sistemas de seguridad.

