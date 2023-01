Quito: joven fue confundido y linchado por vecinos del barrio América

Bryan Izaguirre es un joven tatuador con siete años de experiencia, quien fue confundido como delincuente por los vecinos del barrio América, localizado en el centro de Quito, y lo golpearon.

En un diálogo con el noticiero de la comunidad de Ecuavisa, Izaguirre contó que acudió a ese sector a cobrar por un trabajo a uno de sus clientes, quien pensó por error que iba a ser asaltado y que iba a secuestrar a su hija, por lo que la gente reaccionó.

“La chica me decía no me quites mi niña y en varias ocasiones le dije que no quiero nada con su hija, solo quiero mi dinero. En ningún momento toqué a la chica ni la observé. El joven se hizo el desentendido cuando la población salió a golpearme y se fue”, manifestó Izaguirre.

