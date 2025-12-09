Quito
Quito: Consejo Metropolitano aprueba el presupuesto para el 2026

En el segundo debate, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó su presupuesto para el 2026

   
    Sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano de Quito.
La mañana del martes 9 de diciembre se llevó a cabo la segunda sesión de debate del Concejo Metropolitano de Quito, en la que se trató la aprobación del presupuesto que tendrá la capital a partir del 1 de enero del próximo año.

Con 18 votos a favor, uno en contra, una abstención y dos ausencias, el Concejo aprobó el presupuesto, que será de USD 1.041 millones. En esta ocasión, la inversión municipal estará enfocada en movilidad, obras, servicios y programas sociales.

Entre las principales novedades, el Municipio invertirá más de seis millones de dólares en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Otro punto que recibió especial atención fue la movilidad, área a la que se destinarán USD 323 millones. De ese monto, USD 98 millones se invertirán en infraestructura vial y USD 213 millones se distribuirán entre transporte público, mejoras tecnológicas, seguridad vial, bicicleta pública y otros servicios.

Presupuesto destinado a programas de ayuda social

El presupuesto que el Municipio de Quito destinará en 2026 para el Patronato San José, la entidad encargada de ejecutar políticas y programas sociales para proteger y asistir a las poblaciones más vulnerables, será de poco más de dos millones y medio de dólares. Estos recursos servirán para repotenciar centros de atención y para la construcción de tres nuevos “Quito Wawas”, que estarán ubicados en Pisulí, Solanda y Atucucho.

Según la información municipal, el presupuesto que se distribuirá entre las 10 administraciones zonales será de USD 49,1 millones, con los cuales deberán ejecutarse 586 obras en territorio, 134 proyectos sociales priorizados por la ciudadanía, 71 obras de infraestructura y espacio público. Además de acciones de fortalecimiento en las parroquias rurales.

Asimismo, se anunció la construcción de dos arenas para eventos artísticos y culturales, una en el norte y otra en el sur de la ciudad.

Los recursos se dividirán de la siguiente manera:

  • Recursos municipales: USD 420 millones (40%)
  • Asignación del Gobierno Central: USD 375 millones (36%)
  • Convenio Fundación Hilton – UMPSJ: USD 500 000 (9%)
  • Saldo en bancos: USD 98 millones (9%)
  • Saldo bancos por convenio Hilton – UMPSJ: USD 364 540
  • Cuentas por cobrar: USD 69 millones (7%)
  • Bonos: USD 60,7 millones (6%)
  • Donación National Philanthropic Trust: USD 349 000
