Quito
09 dic 2025 , 06:09

Tres casas abandonadas generan inseguridad entre los moradores de La Ronda, en el Centro Histórico de Quito

Casas abandonadas en el barrio La Ronda generan inquietud entre artesanos y residentes. Los moradores aseguran que desconocidos se tomaron los inmuebles y causan desorden.

   
Tres casas abandonadas generan inseguridad entre los moradores de La Ronda

Son casas con cerca de 300 años de historia, patrimoniales. Desde hace 20 años, en abandono y desde hace siete habitan personas en el lugar, según artesanos y residentes.

Desorden

Son tres viviendas en total ubicadas en la calle Guayaquil. Desconocidos causan desorden e inseguridad en casas abandonadas. Dicen que de ahí se originan desorden e inseguridad en este tradicional y turístico sector.

Aseguran que los predios están en deterioro lo que aumenta el riesgo. Vecinos piden piden intervención de autoridades para recuperar casas piden que se actúe para que se retome el orden en la calle.

Demandan soluciones urgentes para que la calle histórica, en donde conviven artesanos, comerciantes y residentes no pierda su objetivo.

