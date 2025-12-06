Pabel Muñoz anuncia que buscará la reelección como alcalde de Quito

Durante un acto público realizado en el<b> Mercado Mayorista de Quito,</b> en el marco de las celebraciones por la fundación de la capital, el alcalde <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/concejo-metropolitano-quito-fricciones-concejal-merino-alcalde-munoz-polemico-contrato-hornado-JA10452597 target=_blank>Pabel Muñoz</a> confirmó que<b> buscará la reelección</b> en las <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/seis-momentos-que-marcan-la-tensa-relacion-entre-el-alcalde-pabel-munoz-y-el-presidente-daniel-noboa-LE10504582 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/pabel-munoz-invita-presidente-daniel-noboa-sesion-solemne-fundacion-de-quito-AE10505511 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>