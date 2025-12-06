Pabel Muñoz anuncia que buscará la reelección como alcalde de Quito

Durante un acto público realizado en el Mercado Mayorista de Quito, en el marco de las celebraciones por la fundación de la capital, el alcalde Pabel Muñoz confirmó que buscará la reelección en las próximas elecciones seccionales.

Muñoz, militante del movimiento Revolución Ciudadana, dirigió su discurso a comerciantes, vecinos y asistentes al evento. En su intervención, criticó al Gobierno Nacional y expresó su intención de continuar su gestión si cuenta con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía quiteña.

En su intervención, el alcalde de Quito dijo: “vamos a esa reelección si ustedes quieren, pero buscando el apoyo de la mayoría del pueblo quiteño; vamos a trabajar juntos día a día, en los barrios, en las comunidades, en las parroquias rurales”.

Durante el evento, Muñoz recordó que la ciudad ha atravesado por dificultades debido a atrasos en la entrega de recursos desde el Gobierno Central, por un monto que mencionó como aproximadamente USD 180 millones. Aun así, aseguró que desde la Municipalidad se han mantenido las obras en mercados, en parroquias rurales y en diversos barrios.

El anuncio de su intención de reelegirse se da en un contexto político complejo, en el que su gestión ha recibido críticas y enfrentamientos con el Gobierno de Noboa, los cuales se hicieron más evidentes desde que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendiera los procesos de contratación de eventos culturales para las fiestas de Quito.