El presupuesto de Guayaquil para 2026 crece y supera los USD 900 millones

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó este jueves 27 de noviembre, en primer debate, el presupuesto municipal para 2026, que supera los USD 900,7 millones. Según el Cabildo, el 48,55 % de esos recursos provendrá de ingresos propios —como impuestos y tasas—, mientras que el 34,07 % llegará mediante transferencias del Gobierno Nacional. Otro 10,09 % corresponde a cuentas por cobrar y anticipos por recuperar de años anteriores.

En un comunicado, la Alcaldía destacó que el 85 % del presupuesto se destinará a obras y servicios para la ciudad, mientras que el 15 % restante cubrirá los gastos corrientes, entre ellos el pago de salarios.

El Municipio adelantó que uno de los proyectos clave para 2026 será una "inversión importante" en la modernización de los sistemas tecnológicos del Cabildo, que —según el alcalde Aquiles Álvarez— son obsoletos y no han sido renovados desde 2013.

El presupuesto municipal ha venido creciendo en los últimos años: en 2025 fue de USD 863 millones y en 2024 alcanzó USD 685 millones.

Aunque el presupuesto 2026 fue aprobado por unanimidad, aún deberá ser ratificado en un segundo debate del Concejo Cantonal.

