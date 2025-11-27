Black Friday | Compradores tumbaron una reja de un supermercado de Guayaquil

<b>Una multitud de personas<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/moradores-de-urdesa-norte-de-guayaquil-colocan-rejas-en-ingresos-a-calles-peatonales-por-seguridad-CE6143477 target=_blank> tumbó la reja</a> de un supermercado</b> ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de Guayaquil, a las 08:17, 43 minutos antes que el establecimiento abriera sus puertas. <b>La<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/black-friday-genero-usd-594-millones-ingresos-actividades-economicas-sector-comercial-KF8421149 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/recomendaciones-compras-seguras-en-linea-black-friday-JC10474793 target=_blank></a></b> <b></b>