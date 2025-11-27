Black Friday | Compradores tumbaron una reja de un supermercado de Guayaquil

Una multitud de personas tumbó la reja de un supermercado ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de Guayaquil, a las 08:17, 43 minutos antes que el establecimiento abriera sus puertas.

La cadena de comercio ofrece descuentos por la temporada de Black Friday y atrajo a varios ciudadanos, incluso de otras provincias, quienes estaban haciendo fila desde la medianoche.

El malestar y la desesperanza se empezó a contagiar en la gente cuando un grupo de personas, mayoritariamente de tercera edad, fue ingresara con permiso del jefe de seguridad al parqueadero del supermercado para que esperen adentro, por lo que muchos optaron por aglomerarse y vencer el cerramiento metálico.

"No colabora el público, nosotros hacemos lo posible para que no haya lastimados, pero hacemos lo posible, organizamos, pero usted ve cómo sale desbandada la gente", comentó uno de los guardias del local.