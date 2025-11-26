Economía
26 nov 2025 , 10:26

Black Friday 2025: 8 claves que nadie te dice para comprar seguro en línea

Por ejemplo, es recomendable no usar redes wifi públicas para hacer compras en línea.

   
Las ofertas por el Black Friday y Cyber Monday ya están a la orden de día en Ecuador.

Muchas personas buscan evitar las largas filas en los locales comerciales y la aglomeración de gente que provocan las ofertas y aprovechan la tecnología para hacer compras en línea.

Esto es más cómodo y rápido, pero también implica ciertos riesgos en estas fechas, pues personas inescrupulosas tratan de robar datos o generar estafas.

Ante el incremento de compras en línea, es necesario que la ciudadanía conozca qué precauciones debe tener.

Alicia Baldeón, Information Security Officer de Equifax Ecuador, ofrece estas ocho recomendaciones:

  • 1) Verifica la seguridad y veracidad del comercio online: No basta verificar que la dirección web de un comercio online sea segura y muestre el ícono del candado, ya que los estafadores pueden usar certificados gratuitos. Datos del Grupo de Trabajo Anti-Phishing (APWG) mostraron que más del 90% de los sitios de phishing que se utilizan actualmente emplean HTTPS. Por eso, antes de realizar una compra, revisa su información pública (registro en organismos de control, años de trayectoria, propietarios, si tiene sede física y otros). De igual forma, busca referencias de otros compradores.
  • 2) Desconfía de las ofertas irreales: Si un sitio web presenta demasiadas promociones o precios que no se adaptan a la oferta de mercado, probablemente sea una estafa y, primero, es recomendable investigar.
  • 3) Usa contraseñas únicas y seguras: No repitas claves y evita incluir datos personales como fechas de nacimiento, nombres de mascotas, canciones favoritas, etc. Según un reporte de Kaspersky en 2024, el 45% de todas las contraseñas analizadas para su estudio (más de 190 millones) puede ser adivinadas por los estafadores en menos de un minuto, y solo el 23% resultó ser lo suficientemente resistentes: descifrarlas llevaría más de un año.
  • 4) Evita las redes Wi-Fi públicas: Conéctate solo desde redes privadas y protegidas. Según Statista, el 25% de personas que usan redes Wi-Fi en cafeterías ha sufrido ataques de suplantación de identidad.
  • 5) Comparte solo lo necesario: Limita la información personal que entregas durante la compra. En el caso de transacciones con tarjetas, es necesario revisar que el comercio electrónico use plataformas de pago reales y seguras.
  • 6) Usa tarjetas o métodos de pago exclusivos para compras online: Usar una misma tarjeta y mejor si es de cupo bajo o limitado reduce riesgos en caso de un fraude.
  • 7) Monitorea activamente tu identidad: La protección no debe ser reactiva. Revisa periódicamente tus estados de cuenta bancaria y tu reporte de crédito. Esta es la herramienta más eficaz para detectar si alguien ha usado tu identidad (tu perfil digital) para solicitar préstamos o tarjetas a tu nombre sin tu conocimiento. Lo ideal es hacerlo cada 3 o 4 meses de manera proactiva.
  • 8) Guarda comprobantes de compra: Las facturas o comprobantes de compra que llegan al correo son tu respaldo ante cualquier reclamo o devolución, si aplica.

    • "Cuidar el perfil digital significa resguardar la identidad. Actualmente, no se limita a proteger contraseñas, sino a gestionar conscientemente la información que se comparte y los sitios donde se navega", señala Baldeón.

