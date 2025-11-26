Black Friday 2025: 8 claves que nadie te dice para comprar seguro en línea

Las <b>ofertas</b> por el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/black-friday target=_blank>Black Friday</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ciber-monday target=_blank>Cyber Monday</a> ya están a la orden de día en Ecuador. Muchas personas buscan <b>evitar las largas filas en los locales comerciales</b> y la aglomeración de gente que provocan <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/como-evitar-estafas-compras-navidenas-ecuador-BD10464858 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ofertas-ecuador-multiplican-cuatro-dias-black-friday-DD10466140 target=_blank></a>