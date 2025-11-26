Black Friday 2025: 8 claves que nadie te dice para comprar seguro en línea

Las ofertas por el Black Friday y Cyber Monday ya están a la orden de día en Ecuador.

Muchas personas buscan evitar las largas filas en los locales comerciales y la aglomeración de gente que provocan las ofertas y aprovechan la tecnología para hacer compras en línea.

LEA: ¿Harás compras navideñas por Internet? Estas son las recomendaciones de la Policía para evitar las estafas

Esto es más cómodo y rápido, pero también implica ciertos riesgos en estas fechas, pues personas inescrupulosas tratan de robar datos o generar estafas.

Ante el incremento de compras en línea, es necesario que la ciudadanía conozca qué precauciones debe tener.

Alicia Baldeón, Information Security Officer de Equifax Ecuador, ofrece estas ocho recomendaciones:

LEA: Las ofertas en Ecuador se multiplican por el Black Friday