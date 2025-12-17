Quito
17 dic 2025 , 06:12

Quito: Cierres nocturnos en el puente de la av. Simón Bolívar, en Zámbiza, por mantenimiento

Las obras se ejecutarán en horario nocturno de 21:00 a 05:00. Incluyen los fines de semana. Se trabajará con dos carriles cerrados mientras uno permanece operativo en cada sentido.

   
    Imagen referencial del puente de Gualo. ( Cortesía de Quito Informa )
El puente de la avenida Simón Bolívar, a la altura del ingreso a la parroquia de Zámbiza, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito, será intervenido con la reparación total de las juntas de dilatación. Los mismos trabajos son ejecutados en el sector de Gualo y Ruta Viva, informó el Municipio.

En Zámbiza, durante 21 días, los equipos técnicos trabajarán en ambas calzadas de la avenida Simón Bolívar, reparando 11 juntas de dilatación que requieren atención urgente. Los trabajos se ejecutarán de manera simultánea en ambos sentidos de circulación, con cierres parciales que permitirán mantener un carril habilitado hacia el sur y otro hacia el norte en dirección a Gualo.

¿Sabías que?
Las juntas de dilatación son parte de un puente. Se encargan de unir tramos estructurales o el tablero con los estribos. Permiten movimientos de expansión y contracción causados por cambios de temperatura, cargas de tráfico con vehículos pesados y deformaciones. Mantienen la continuidad de la calzada, seguridad y evitan daños estructurales porque absorben las vibraciones y desplazamientos.

Horarios de trabajo

Las obras se ejecutarán en horario nocturno de 21:00 a 05:00. Incluyen los fines de semana. Se trabajará con dos carriles cerrados mientras uno permanecer operativo en cada sentido, con el apoyo de la AMT.

En las fechas del 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, la vía permanecerá completamente libre para facilitar los desplazamientos. Esta pausa permitirá que los equipos técnicos retomen la labor y finalicen los trabajos, el 6 de enero.

