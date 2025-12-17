Quito: Cierres nocturnos en el puente de la av. Simón Bolívar, en Zámbiza, por mantenimiento

El <b>puente de la avenida Simón Bolívar</b>, a la altura del ingreso a la parroquia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/zambiza target=_blank>Zámbiza</a></b>, al oriente del <b>Distrito Metropolitano de Quito</b>, será intervenido con la reparación total de las juntas de<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/municipio-normalice-servicio-agua-potable-diferentes-sectores-norte-quito-16-diciembre-MC10568576 target=_blank></a></b>