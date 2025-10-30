Quito
30 oct 2025 , 16:54

Los trabajos en las vías de Quito se intensificarán durante el feriado, con cierres en 26 puntos

Al momento están activos 50 frentes de obra que generan los cierres viales.

   
    Paso elevado de la Av. República recibirá mantenimiento durante el feriado.( Quito Informa )
Al menos 26 vías de Quito registran cierres totales o parciales debido a trabajos de mantenimiento. El Municipio anticipó que las labores se intensificarán durante el feriado, del 1 al 4 de noviembre.

Al momento están activos 50 frentes de obra que generan los cierres viales, con trabajos nocturnos e intensivos en distintos sectores de la ciudad.

La Epmmop realiza mantenimientos técnicos en arterias principales como las avenidas Maldonado, América y Mariscal Sucre (sector El Condado), así como en calles de Ponceano y Rumihurco.

Además, se realizan intervenciones en la infraestructura vial de los puentes vehiculares de la av. República, av. Machala y av. Simón Bolívar, en los sectores de Gualo, Zámbiza y en la intersección con la Ruta Viva. Estas labores se desarrollan en horario nocturno, entre las 21:00 y 05:00, para minimizar el impacto en la movilidad diaria.

Principales cierres viales

Del 1 al 4 de noviembre, se intervendrá la carpeta asfáltica del paso elevado de la avenida República, en el norte de Quito. Los trabajos incluyen el mantenimiento general de la estructura y la renovación de sus juntas de dilatación, piezas fundamentales que permiten su funcionamiento seguro y prolongan su vida útil.

Según el Municipio, las labores se ejecutarán durante el feriado, aprovechando la disminución del tráfico vehicular.

Durante estos días, el paso elevado permanecerá cerrado totalmente al tránsito vehicular, bajo un plan coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que contempla señalización preventiva y desvíos controlados.

Las rutas alternas habilitadas son las avenidas 10 de Agosto, Mariana de Jesús, Naciones Unidas y América.

Además, desde el sábado 1 hasta el miércoles 5 de noviembre, estará cerrado el intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, en los sentidos norte–sur y en los accesos hacia la avenida Occidental.

Otros cierres viales son:

  • Av. Galo Plaza Lasso, entre Isaac Albéniz y El Labrador.
  • Av. Oswaldo Guayasamín, en los tramos de Pifo y Puembo (incluido el puente El Chiche, por trabajos de rehabilitación).
  • Calle Santa Inés, en el sector Pillagua.
  • Calle Llira Ñan, desde la av. Morán Valverde hasta María Teresa Tipanta.
  • Calle Atahualpa, entre las avenidas América y Amazonas.
