Los trabajos en las vías de Quito se intensificarán durante el feriado, con cierres en 26 puntos

Al menos 26 vías de Quito registran cierres totales o parciales debido a trabajos de mantenimiento. El Municipio anticipó que las labores se intensificarán durante el feriado, del 1 al 4 de noviembre.

Al momento están activos 50 frentes de obra que generan los cierres viales, con trabajos nocturnos e intensivos en distintos sectores de la ciudad.

La Epmmop realiza mantenimientos técnicos en arterias principales como las avenidas Maldonado, América y Mariscal Sucre (sector El Condado), así como en calles de Ponceano y Rumihurco.

Además, se realizan intervenciones en la infraestructura vial de los puentes vehiculares de la av. República, av. Machala y av. Simón Bolívar, en los sectores de Gualo, Zámbiza y en la intersección con la Ruta Viva. Estas labores se desarrollan en horario nocturno, entre las 21:00 y 05:00, para minimizar el impacto en la movilidad diaria.