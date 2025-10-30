Los trabajos en las vías de Quito se intensificarán durante el feriado, con cierres en 26 puntos

Del 1 al 4 de noviembre, se intervendrá la <b>carpeta asfáltica</b> del <b>paso elevado</b> de la <b>avenida República</b>, en el norte de Quito. Los trabajos incluyen el mantenimiento general de la estructura y la <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/upc-san-sebastian-quito-pasa-desmantelada-DH10356454 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/gimnasio-clausurado-quito-peleas-clandestinas-nino-murio-BH10355721 target=_blank></a>