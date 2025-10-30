La UPC del barrio San Sebastián, Centro Histórico de Quito, pasa en el abandono

<b>LEA: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/delincuentes-escalera-intento-robo-negocio-quito-GH10356145 target=_blank>Video | Delincuentes usaron una escalera para intentar robar en un local comercial de Quito</a> Sin embargo, la fachada evidencia que esos <b>recursos ahora están en nada</b>. Los vidrios están rotos, los <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/gimnasio-clausurado-quito-peleas-clandestinas-nino-murio-BH10355721 target=_blank></a>