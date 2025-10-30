Quito
30 oct 2025 , 07:45

La UPC del barrio San Sebastián, Centro Histórico de Quito, pasa en el abandono

La unidad policial es constantemente desmantelada por desconocidos.

   
  • La UPC del barrio San Sebastián, Centro Histórico de Quito, pasa en el abandono
    Exteriores de la UPC en el barrio San Sebastián de Quito.( Ecuavisa )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del barrio San Sebastián, Centro Histórico de Quito, preocupa a sus moradores porque en lugar de brindar tranquilidad se convirtió en un foco de inseguridad.

Un habitante del sector denuncia que la UPC pasa en el abandono y constantemente es desmantelada por desconocidos.

En los exteriores de la UPC destaca una placa que dice: "Obra construida con recursos de la ciudadanía quiteña a través de la tasa de seguridad".

LEA: Un estudiante universitario murió tras arrollamiento de un bus en el norte de Quito

LEA: Video | Delincuentes usaron una escalera para intentar robar en un local comercial de Quito

Sin embargo, la fachada evidencia que esos recursos ahora están en nada. Los vidrios están rotos, los cables del medidor eléctrico cortados y en el interior del predio el escenario no cambia.

La llave del lavabo fue robada, no hay ducha.

Los moradores ponen candados en la puerta de la UPC para que no se lleven lo queda, como colchones, sillones y menaje. Piden que se rehabilite para que haya seguridad para el sector.

LEA: En Quito clausuran un gimnasio donde se hacían apuestas por peleas clandestinas: un niño de 12 años murió

Temas
UPC
unidad de policía comunitaria
abandono
San Sebastián
Centro Histórico de Quito
Noticias
Recomendadas