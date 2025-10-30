La UPC del barrio San Sebastián, Centro Histórico de Quito, pasa en el abandono

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del barrio San Sebastián, Centro Histórico de Quito, preocupa a sus moradores porque en lugar de brindar tranquilidad se convirtió en un foco de inseguridad.

Un habitante del sector denuncia que la UPC pasa en el abandono y constantemente es desmantelada por desconocidos.

En los exteriores de la UPC destaca una placa que dice: "Obra construida con recursos de la ciudadanía quiteña a través de la tasa de seguridad".

