Operativos de tránsito en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva deja 16 sancionados

Un operativo interinstitucional liderado por la Secretaría General de Seguridad, con el apoyo de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/pico-y-placa-quito-lunes-1-de-diciembre-GM10491869 target=_blank>Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT),</a> la Policía Nacional, las<b> Fuerzas Armadas y el Cuerpo de</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fiestas-quito-agenda-actividades-1-al-6-diciembre-MM10493852 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/mas-150-mil-personas-asistieron-conciertos-quitofest-JM10493956 target=_blank></a></b>