Operativos de tránsito en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva deja 16 sancionados

Un operativo interinstitucional liderado por la Secretaría General de Seguridad, con el apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos de Quito, dejó como resultado 16 citaciones y más de 200 vehículos revisados.

LEA: Fiestas de Quito: esta es la agenda de actividades del 1 al 6 de diciembre

El operativo se ubicó en dos avenidas de alta circulación de la ciudad: la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Este control se realizó desde las 21h00 del sábado 29 de noviembre hasta las 00h10 del domingo 30 de noviembre.

El operativo se efectuó en el marco del plan municipal de seguridad vial impulsado por el Municipio de Quito, el cual busca disminuir las muertes y los accidentes provocados por siniestros de tránsito. Los controles se realizaron con herramientas tecnológicas de videovigilancia que permiten identificar a conductores que infringen las señales de tránsito y exceden el límite de velocidad permitido.

Según información de las entidades de control, en el operativo participaron más de 40 funcionarios de las diversas instituciones. Se revisaron 50 motocicletas y 150 automóviles, dejando un total de 16 citaciones por diversas infracciones, mientras que la Policía Nacional efectuó registros preventivos y las Fuerzas Armadas realizaron controles de armas y municiones.

LEA: Más de 150 mil personas asistieron a los tres conciertos del Quitofest