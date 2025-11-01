Guayaquil
01 nov 2025

95 vehículos fueron retenidos por la Rodada del Terror 2025 en Guayaquil

La Policía Nacional, las FF. AA. y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ejecutaron un operativo por la Rodada del Terror en Guayaquil. 104 personas recibieron citaciones.

   
    Imagen de parte de las 95 motos que fueron retenidas por la ATM por la rodada del terror en Guayaquil.( Agencia de Tránsito y Movilidad )
104 personas fueron citadas y 95 vehículos fueron retenidos en Guayaquil la noche del viernes 31 de octubre, tras el operativo realizado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en respuesta a la denominada Rodada del Terror.

Esta movilización de motociclistas, realizada por Halloween, no tuvo permisos municipales ni gubernamentales en esta ocasión. Pese a ello, cientos de motorizados se reunieron en la avenida Malecón Simón Bolívar y otras vías del Puerto Principal, alterando el orden público.

La circulación de este grupo ya había sido restringida indirectamente, después que la ATM anunciara el repentino cierre de todos los túneles de la urbe por trabajos de mantenimiento general.

La agencia de tránsito de Guayaquil comunicó que los participantes fueron interceptados por las autoridades competentes y que las retenciones y citaciones se dieron por diversas contravenciones como falta de matriculación, no uso del caso, adulteración de placa o no portarla, circulación de dos hombres en moto y no portar licencia de conducir.

Por otra parte, la Gobernación del Guayas indicó que las fuerzas del orden realizaron operativos de control de armas, municiones y explosivos en los distritos 9 de Octubre y Modelo.

Humberto Plaza, gobernador del Guayas, lideró la intervención en la avenida Barcelona, que resultó en la retención de 23 motos, dos tricimotos y un vehículo retenido. Una moyo tenía una adulteración numérica.

