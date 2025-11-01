95 vehículos fueron retenidos por la Rodada del Terror 2025 en Guayaquil

<b>104 personas fueron citadas y 95 vehículos fueron retenidos </b>en Guayaquil la noche del viernes 31 de octubre, tras el operativo realizado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Agencia de Tránsito<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/sin-permisos-rodada-terror-guayaquil-2025-BH10350504 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/300-mil-pasajeros-guayaquil-feriado-noviembre-municipio-OE10363397 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/sitios-turisticos-guayaquil-feriado-BE10361033 target=_blank></a></b>