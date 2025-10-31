Guayaquil
Guayaquil y sus alrededores: cinco planes para disfrutar el feriado

El puente festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca es la ocasión perfecta para explorar atractivos naturales y culturales a bajo costo.

   
    Imagen de archivo de una feria en el malecón del Buijo Histórico, en Samborondón, ( Municipio de Samborondón )
Quienes viven en Guayaquil tendrán varias alternativas cercanas para disfrutar del puente festivo del 1 al 4 de noviembre, con motivo del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Es una oportunidad ideal para desconectarse sin viajar lejos ni gastar demasiado.

En la Vía a la Costa se encuentra el Parque Lago, un espacio natural apropiado para hacer pícnic o asados, recorrer sus senderos en bicicleta o caminar rodeado de vegetación. La entrada es gratuita y el lugar está dentro del cantón, pasando el peaje de Chongón.

Imagen de archivo del Parque Lago, en Guayaquil.
Imagen de archivo del Parque Lago, en Guayaquil. ( Cortesía )

Mucho antes del peaje está el Bosque Protector Cerro Blanco, un pulmón verde donde se pueden realizar caminatas guiadas, observar aves, recorrer senderos en bicicleta e incluso acampar. Es una opción ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza sin salir de la ciudad. Este plan tiene costo y solo se puede realizar bajo reserva.

A propósito de la fecha, Nobol se convierte en otro punto recomendado. Este cantón, ubicado a apenas 30 minutos de Guayaquil, destaca por su fuerte tradición católica y su gastronomía popular, con platos como el seco de gallina criolla o el maduro con queso.

En el vecino cantón Samborondón, el malecón del Buijo Histórico ofrece una experiencia tranquila junto al río y actividades para toda la familia. Además, el Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en la zona, tendrá una casa del terror.

Dentro de la ciudad también habrá opciones gratuitas: el Parque Samanes, el Parque Forestal, el Malecón 2000 y Plaza Guayarte ofrecerán actividades recreativas y culturales. En el sector de las lagunas del Parque Samanes, por ejemplo, se proyectará una función de cine al aire libre el sábado 1 de noviembre a las 17:00.

Por otra parte, las escalinatas del cerro Santa Ana serán escenario de un festival artístico y gastronómico, que reunirá a emprendedores locales y visitantes durante los días de descanso.

El Ministerio de Turismo prevé un importante movimiento interno durante este feriado, impulsado por la cercanía de los destinos y las diversas opciones para disfrutar.

