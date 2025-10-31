Guayaquil y sus alrededores: cinco planes para disfrutar el feriado

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/museos-gratuitos-guayaquil-puerto-santa-ana-FH10354818 target=_blank>Seis museos gratuitos para recorrer Guayaquil durante el día</a></b> Mucho antes del peaje está el <b>Bosque Protector Cerro Blanco</b>, un pulmón verde donde se pueden realizar caminatas guiadas, <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-congresos-convenciones-reactivar-turismo-negocios-IG10252192 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>