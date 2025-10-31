Más de 300 mil pasajeros saldrán de Guayaquil por el feriado de noviembre

El feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca traerá un fuerte flujo de viajeros en las terminales de Guayaquil. Entre este viernes 31 de octubre de 2025 y el martes 4 de noviembre de 2025, se espera que más de 346 mil personas utilicen los servicios de transporte terrestre en la ciudad.

La Terminal Terrestre de Guayaquil será el punto más concurrido, con cerca de 293 mil pasajeros, mientras que la Terminal de Pascuales recibirá alrededor de 53 mil viajeros.

Los destinos más demandados incluyen Salinas, Cuenca y Playas, seguidos por Loja, Riobamba, Quito, Manta y Portoviejo.

Para atender a los usuarios, unas 86 cooperativas pondrán en circulación alrededor de 2.800 buses diarios, asegurando un servicio constante y seguro. Además, se reforzará la seguridad con agentes del Grupo de Inteligencia de la Terminal, guardias privados y personal de reacción, apoyados por la CTE, ANT y ATM.

Los horarios de operación varían según la terminal: la TTG funcionará las 24 horas, la TTMP abrirá de 05h00 a 21h00, y la Terminal de Carga y Encomiendas atenderá de 06h00 a 22h00, con posibles ajustes según la programación de cada cooperativa.