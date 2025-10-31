Feriado en Ecuador: los atractivos que ofrece el cantón Nobol, en Guayas

A tan solo una hora de Guayaquil, el cantón Nobol ofrece gastronomía al paso en la carretera con delicias como maduro con queso, fritada y los tradicionales secos. Pero también ofrece alternativas de descanso y recreación en sus complejos turísticos.

Uno de ellos es el Centro Cultural Garza Roja, que proyecta un 80% más de visitantes respecto a un fin de semana regular. Cuenta con cuatro comedores, 15 piscinas habilitadas y amplias zonas deportivas. Durante el feriado se realizará el Festival del Seco.

"Vamos a tener seco de pato, seco de pollo, seco de chancho para que vengan a degustar. Y también tenemos nuestra área de Carbón 14, donde tenemos todos nuestros platos a base de carbón", comentó Byron Panchana, administrador del parque Garza Roja.

El parque, además, ofrece una experiencia cultural completa con tres museos abiertos al público.

"Donde van a encontrar, a través de sus obras de arte, la historia del Ecuador y del mundo", señaló Peter García, guía de Garza Roja.

“Hay bastantes distracciones para todos, para niños grandes, piscinas para la niña, para uno”, comentó Mónica Paredes, visitante.

El horario de atención será de 09:00 a 17:00, con entradas de USD 3,75 para niños y USD 7,50 para adultos. Muy cerca de allí, el complejo turístico San Luis recibe hasta 800 personas en feriados. El atractivo son las cabalgatas y las hamacas para disfrutar del aire libre.

Para esta jornada, lista un cerco de seguridad, parqueaderos vigilados y una agenda especial de actividades.

Diego Chávez, administrador del complejo, señaló: “Vamos a tener diferentes programas para Halloween y también la presentación de Julio Castro y su orquesta aquí en San Luis”.

Su oferta gastronómica es tres en uno: gastronomía manaba, gastronomía guayaca y gastronomía local. Los precios de los platos están desde USD 3,50 en adelante.

La entrada cuesta USD 6 para adultos y USD 3 para niños. El horario es de 09:30 a 18:00.

Opciones de relajación, naturaleza y sabor sin salir de la provincia del Guayas.