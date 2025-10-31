Tres familias perdieron sus hogares por un incendio en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil

Dos cilindros de gas explotaron en medio de un incendio que arrasó tres viviendas de madera, levantadas en un mismo solar compartido, en la cooperativa Independencia 2, de la Isla Trintaria, sur de Guayaquil.

La emergencia se registró cerca de las 15:00 del jueves 30 de octubre. Según contó una de las afectadas, ella se encontraba en la casa de al lado, donde vive su tía, cuando su hijo le advirtió que salía humo en su vivienda.

"Mi niño me dice que se estáprendiendo la casa y intentamosapagar, pero ya fue tarde, se prendió todo. Al parecer fue un cortocircuito", comentó.

Agregó que las llamas se progaparon con rapidez y afectaron las dos casas con las que compartía el solar.

El fuego era intenso. Una gran columna de humo se divisaba a kilómetros de distancia. Los vecinos intentaron sofocar las llamas pero, según detallaron, fue imposible.

El incendio continuó consumiendo las tres viviendas de madera, hasta alcanzar dos cilindros de gas que se encontraban en una de ellas. Ambos estallararon y el fuego se intensificó.

Los moradores salieron corriendo ante el temor de una nueva detonación. Las familias afectadas señalaron que, tra varios minutos, personal del Cuerpo de Bomberos llegó y logró controlar las llamas, pero ya lo habian perdido todo.

"Se quemó todo. El uniforme de mis hijos, los útiles, comida, mi refri, todas mis cosas que habían ahí. Yo ando con lo que tengo puesto nomás, no pude sacar nada, hasta mis mascotas se quemaron", lamentó una de las damnificadas.

Tras el incendio, los afectados buscaron entre los escombros algún objeto que se haya salvado, pero solo hallaron restos calcinados. Aseguraron que ahora deberán empezar desde cero y ver donde duermen hasta poder construir nuevamente su hogar.