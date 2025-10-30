Dos hombres murieron arrollados en paso elevado de la avenida Pío Jaramillo, sur de Guayaquil

Dos hombres murieron arrollados por un vehículo en el paso elevado de la avenida Pío Jaramillo ubicado sobre la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

El cuerpo de uno quedó junto a la moto y el otro terminó a pocos metros. Según Jonathan Ruiz, agente de la Oficina de Investigaciones de Accidente de Tránsito (OIAT), el percance sucedió cerca de la medianoche de este jueves 30 de octubre.

Le puede interesar: Los asaltos en la Metrovía se concentran en tres paradas del sur de Guayaquil

"Preliminarmente tenemos una presunta tipología de un choque por alcance, con abandono de un conductor y su vehículo", relató. Acotó que revisarán las cámaras de Segura EP y ATM para poder identificar el vehículo inmerso en el siniestro de tránsito.

El paso vehicular fue cerrado para evitar que los cadáveres sean arrollados por otros conductores.

Minutos después del siniestro, llegaron los familiares de los fallecidos y hablaron con los agentes de la OIAT.

Lea también: Ni ATM ni la Gobernación dieron permisos para la Rodada del Terror en Guayaquil 2025

"Ya tenemos familiares en el momento, pero los señores no portaban documentos. Entonces, estamos tratando de que ellos traigan los documentos para poderlos identificar", dijo Ruiz, quien agregó que los fallecidos no portaron cascos de seguridad.

Los uniformados mencionaron que en este caso realizaron las pericias utilizando luces de los patrulleros, porque las luminarias que hay en el sector están dañadas.

A la 01:00 llegó el carro de Medicina Legal y los agentes realizaron el levantamiento de los cuerpos para llevarlos a la morgue, mientras la moto fue trasladada al centro de retención vehicular.