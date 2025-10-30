Dos hombres murieron arrollados en paso elevado de la avenida Pío Jaramillo, sur de Guayaquil

Dos<b> hombres <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/adulto-mayor-arrollado-avenida-barcelona-guayaquil-LB10339893 target=_blank>murieron arrollados</a> por un vehículo en el paso elevado de la avenida Pío Jaramillo</b> ubicado sobre la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. El cuerpo de uno quedó junto a la moto y el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/asalto-metrovia-concentrado-sur-guayaquil-AH10356699 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/sin-permisos-rodada-terror-guayaquil-2025-BH10350504 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>