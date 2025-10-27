Guayaquil
27 oct 2025 , 07:36

Un adulto mayor de 90 años murió arrollado en la avenida Barcelona, Guayaquil

El cuerpo del adulto mayor quedó en la calzada y el conductor implicado se fugó del sitio.

   
Un hombre de 90 años falleció tras ser arrollado la mañana del domingo 26 de octubre en la avenida Barcelona, Guayaquil.

Moradores contaron que el adulto mayor iba a visitar a su hija que vive en el sector de San Eduardo como todos los domingos, cuando al intentar cruzar la calle fue impactado por una camioneta.

Su cuerpo quedó en la calzada y el conductor implicado se fugó del sitio.

Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), llegaron para investigar el hecho y hacer el levantamiento del cuerpo respectivo.

Hasta el 30 de septiembre, 228 personas fallecieron en 3 397 siniestros de tránsito. 67 de las víctimas mortales eran peatones.

