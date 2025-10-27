Guayaquil
27 oct 2025 , 08:01

Sonidos del más allá: un recital que celebró la vida desde el Cementerio General

Una alfombra roja, luces y música sinfónica transformaron el camposanto en un homenaje artístico a la vida.

   
Televistazo
Televistazo
Una elegante alfombra roja de 125 metros y luces recibieron al público que asistió la tarde del sábado al recital sinfónico Sonidos del más allá, en el Cementerio General de Guayaquil.

15 músicos dirigidos por el maestro Patricio Jaramillo interpretaron famosas melodías del cine en medio del monumental camposanto.

"Este es un momento para recordar y celebrar la vida; no es muerte, no es tristeza", señaló Andrea Icaza, de la Junta de Beneficencia.

Escenas icónicas de películas clásicas aparecieron en una pantalla gigante para complementar la atmósfera. Los asistentes chasquearon los dedos con La familia Addams y se emocionaron con Los Cazafantasmas. Al llegar el turno del filme Beetlejuice, el personaje principal apareció entre el público. Ocurrió lo mismo con Edward, manos de tijera.

Unas 1.500 personas asistieron a la cita musical, que se extendió durante una hora.

