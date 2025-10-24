Halloween se vive con sustos y adrenalina en Guayaquil y Samborondón

Con la llegada de Halloween, el Malecón 2000 propone Zona Cero, una casa del terror para los amantes del suspenso y la adrenalina. El Parque Histórico de Samborondón también ofrece su propia versión con escenarios y personajes terroríficos.

Los gritos se escuchan antes de entrar a la Zona Cero, que este año combina suspenso, horror y mucha emoción. Está ubicada junto al monumento Los Donantes, y su decoración ya advierte lo que se vive dentro: tensión, oscuridad, muñecas y sustos en cada esquina.

El recorrido narra la historia de "un paciente cero" que, tras contagiarse en un laboratorio, se convierte en zombi y muerde a los demás, desatando el caos. Zona Cero cuenta con cinco escenarios y más de diez actores encargados de hacer gritar a los visitantes, según explicó Víctor Mieles, gerente general de la Fundación Malecón 2000.

"Buscamos que las personas que visiten la casa del terror se lleven una buena impresión, no solo por los escenarios, sino también por los personajes", señaló el funcionario.

La atracción está abierta de miércoles a domingo en distintos horarios. La entrada cuesta USD 4, aunque los miércoles el valor es de USD 3. "De miércoles a viernes, desde las 16:00 hasta las 22:00; y los sábados, domingos y feriados, desde el mediodía hasta la medianoche. Procuramos que los menores ingresen a partir de 1,30 metros de estatura", añadió Mieles.

El acceso está restringido para personas con condiciones de salud que representen un riesgo ante esfuerzos físicos, luces intensas o situaciones de alta estimulación.

Pero el terror también se vive en Samborondón, en el Parque Histórico, cuya propuesta presenta distintos y escalofriantes escenarios: la mujer frente al espejo, el cocinero y el carnicero, entre otros. Más de 11 personajes recorrerán toda la casa en busca de su próxima víctima.

La casa del terror del Parque Histórico abre de jueves a domingo, de 16:00 a 21:00, y el costo de entrada es de USD 5.