Ni ATM ni la Gobernación dieron permisos para la Rodada del Terror en Guayaquil 2025

La Rodada del Terror es una convocatoria que se repite cada 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween. Se organiza en distintas ciudades del mundo y que reúne a decenas, cientos o incluso miles de motociclistas convocados a través de redes sociales.

En los últimos dos años, esta actividad ha generado caos y preocupación en Guayaquil. Tanto en 2023 como en 2024, miles de motociclistas recorrieron las principales avenidas de la ciudad como la de las Américas, Narcisa de Jesús, Malecón Simón Bolívar, 9 de Octubre y los túneles, donde el paso de motos está prohibido.

Incluso se registraron fuegos artificiales sobre el Puente de la Unidad Nacional, encendiendo la alerta de las autoridades.

El año pasado, pese a que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) había anunciado restricciones de circulación en zonas estratégicas para evitar desórdenes, la caravana se realizó de todas formas.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, expresó entonces su indignación y cuestionó públicamente a la Gobernación del Guayas por haber otorgado supuestos permisos.

Este año, la convocatoria vuelve a tomar fuerza en redes sociales. Videos promocionales circulan en Tiktok e Instagram, invitando a los motociclistas a inscribirse y a adquirir un sticker identificativo para poder participar.

Otros clips incluso muestran una presunta reunión con autoridades policiales, en la que se afirma estar gestionando los permisos necesarios para los recorridos.

Ante esto, la ATM emitió un comunicado oficial: “Recordamos a la ciudadanía que la ATM no ha autorizado rodadas ni caravanas de motociclistas en la ciudad, ya que la competencia para aprobar este tipo de actividades corresponde a la Intendencia General de Policía del Guayas”.

El alcalde compartió ese pronunciamiento en sus redes sociales y añadió: “No hay permisos para rodadas de motos. Punto. La ATM no ha autorizado esta caravana. No se hagan los vivos queriendo meter miedo con caos".

Recordó que las concentraciones en la vía pública le corresponden a la Policía Nacional y a la Intendencia del Guayas.

Televistazo contactó al equipo de comunicación de la Gobernación del Guayas, que administra la Intendencia, y confirmaron que no se han emitido permisos para este tipo de actividades.

De hecho, indicaron que se encuentran coordinando operativos con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en los puntos donde se ha anunciado que circularán las motocicletas.