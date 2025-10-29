Ni ATM ni la Gobernación dieron permisos para la Rodada del Terror en Guayaquil 2025

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/rodada-terror-guayaquil-personas-detenidas-HN6249485 target=_blank>Rodada del Terror</a> es una convocatoria que se repite cada 31 de octubre</b>, <b>con motivo de la celebración de Halloween</b>. Se organiza en distintas ciudades del mundo y que reúne a decenas, cientos o <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asalto-armado-metrovia-sur-guayaquil-LG10349992 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/casa-terror-halloween-samborondon-guayaquil-KA10329030 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/guayaquil-autos-adulteran-placas-evadir-multas-ID10311911 target=_blank></a></b> <i></i><b></b>