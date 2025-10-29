Seguridad
Dos hombres armados asaltaron en un bus de la Metrovía, en el sur de Guayaquil

El asalto se produjo a las 11:20 del martes 28 de octubre en el tramo de las paradas Guasmo Sur y Guasmo Norte, correspondiente a la ruta de la Troncal 1.

   
Dos hombres robaron a mano armada en un bus de la Metrovía, al sur de Guayaquil, la mañana del martes 28 de octubre.

El asalto se produjo a las 11:20 en el tramo de las paradas Guasmo Sur y Guasmo Norte, correspondiente a la ruta de la Troncal 1. La audiencia de Televistazo a la Comunidad denuncia que estos atracos se están cometiendo hasta la parada de La Floresta.

Los delincuentes se hicieron pasar como pasajeros, y cuando la unidad comenzó a avanzar, uno de ellos se puso una mascarilla, sacaron sus armas y robaron las pertenencias a los usuarios.

Los antisociales incluso amenazaron al conductor. Lograron huir tanto de la unidad como de la estación sin enfrentar ningún tipo de resistencia.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el sistema Metrovía no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

En una publicación reciente, el medio de transporte indicó que cuentan con más de 400 agentes y 391 cámaras de videovigilancia para monitorear constantamente en paradas y terminales para resguardar a los usuarios y constatar la operatividad del sistema.

