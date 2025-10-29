Dos hombres armados asaltaron en un bus de la Metrovía, en el sur de Guayaquil

Dos<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/asalto-pasajeros-parada-metrovia-puertas-danadas-GK9480778 target=_blank>hombres robaron a mano armada</a> en un bus de la Metrovía</b>, al sur de Guayaquil, la mañana del martes 28 de octubre. El<b> asalto se produjo a las 11:20 en el tramo de las paradas Guasmo Sur y Guasmo</b><i></i> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/delincuentes-rondan-las-paradas-de-metrovia-para-asaltar-a-usuarios-DY5450371 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/robos-amenazan-a-usuarios-de-la-terminal-de-metro-bastion-IH10064950 target=_blank></a></b>