Guayaquil: autos adulteran sus placas para evadir multas y controles

Adulterar o borrar el número de las placas se ha vuelto una práctica común en Guayaquil. Así lo pudimos comprobar durante un recorrido realizado por varios sectores de la ciudad.

En el sur, un vehículo circula con la placa GSB 5027, aunque esos no son los números originales. Con cinta negra, el conductor transformó la letra D en B y el número 0 en 8.

Otro automóvil, estacionado en la calle Pío Jaramillo, también modificó los números con cinta aislante, mientras que un tanquero circula con parte de su identificación borrada. Lo mismo sucede con un auto de vidrios oscuros.

En apenas cinco minutos de recorrido por la vía Perimetral, se identificaron tres vehículos con placas adulteradas o parcialmente borradas. Y si se continuara el trayecto, probablemente aparecerían más casos.

En los operativos policiales, los agentes incluso han detectado sistemas que permiten ocultar las placas con mecanismos automatizados. Uno de estos fue hallado en la cooperativa Juan Montalvo.

Sin embargo, el suboficial Marco Proaño, sub jefe del Distrito Florida, señaló que en uno de estos casos el conductor presentó sus documentos en regla, por lo que no fue sancionado.

“Estamos hablando de un control y eso le corresponde al agente de tránsito", indicó Proaño.

Durante el recorrido, en apenas diez minutos, se observaron media docena de autos más con las placas borradas o adulteradas. Según las autoridades, muchos conductores utilizan esta práctica para cometer infracciones sin ser identificados, por ejemplo, al invadir el carril exclusivo de la Metrovía.

Según los ciudadanos aseguran que este problema no solo afecta al tránsito, sino que también profundiza la crisis de seguridad en Guayaquil. Las placas adulteradas o cubiertas dificultan la identificación de vehículos que podrían estar involucrados en robos o delitos.

Édgar Lupera, director de Registro y Dirección Técnica Vehicular, informó que en Guayaquil existen 2 000 vehículos que circulan con placas de papel. De esos, muchos ya tienen sus placas listas, pero sus propietarios no han acudido a retirarlas.

Por este motivo, se han realizado operativos entre enero a septiembre, en los que se retuvieron 718 vehículos por no portar placas, y se emitieron 965 sanciones por placas adulteradas.

La multa por adulterar una placa es de USD 138, mientras que por no portarla asciende a USD 235, además de la retención del vehículo por siete días.