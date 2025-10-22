Guayaquil: autos adulteran sus placas para evadir multas y controles

<b>Adulterar o borrar el número de las placas se ha vuelto una práctica común en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/infracciones-transito-municipio-guayaquil-LD10310308 target=_blank>Guayaquil</a></b>. Así lo pudimos comprobar durante un recorrido realizado por varios sectores de la ciudad. En el sur, un vehículo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/choque-trailer-paso-elevado-narcisa-jesus-provoca-cierres-viales-GD10311564 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/atm-medida-ingreso-buses-interprovinciales-CL10289579 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b>