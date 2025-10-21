Guayaquil
El Municipio de Guayaquil activa más cámaras para captar infracciones de tránsito

Estas comenzaron a multar desde este martes 21 de octubre y las sanciones van desde 47 hasta 470 dólares.

   
    Imagen de archivo de un vigilante deteniendo un vehículo en la Vía a la Costa. ( ATM )
El Municipio de Guayaquil amplió su sistema de cámaras de vigilancia para detectar infracciones de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Estas comenzaron a multar desde este martes 21 de octubre y las sanciones van desde 47 hasta 470 dólares.

La ampliación tecnológica abarca zonas del norte, centro y sur de la ciudad.

En el norte, hay cámaras funcionando en Sauces, Atarazana, Acuarela del Río, Urdenor, Miraflores, Samanes, Ceibos, Orquídeas, La FAE, Garzota, Vergeles y Mapasingue.

En el centro, hay dispositivos habilitados en las avenidas 9 de Octubre, Machala, Quito, Letamendi, Pichincha, Clemente Ballén, Aguirre, 10 de Agosto, Sucre, Colón.

Mientras que, en el sur, dispositivos registrarán infracciones en los Guasmos, Esteros, Coviem, Isla Trinitaria, Tulipanes, La Chala e Isla Trinitaria.

Las sanciones de 10 % del SBU, equivalentes a USD 47, se aplican por bloqueo de intersecciones o por estacionar en doble columna. Los motociclistas que no usen casco deberán pagar el 20 % del SBU, es decir USD 94.

En tanto, los buses urbanos que recojan o dejen pasajeros en lugares no autorizados y los vehículos de transporte intra e interprovincial que lo hagan en la vía pública recibirán una multa del 50 % del SBU, equivalente a USD 235.

Las faltas más severas —como el tránsito de vehículos pesados en sitios u horarios no permitidos o el bloqueo de rampas para personas con discapacidad— se sancionan con un salario básico unificado, es decir, USD 470.

