El Municipio de Guayaquil activa más cámaras para captar infracciones de tránsito

El Municipio de Guayaquil amplió su sistema de cámaras de vigilancia para detectar infracciones de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Estas comenzaron a multar desde este martes 21 de octubre y las sanciones van desde 47 hasta 470 dólares.

La ampliación tecnológica abarca zonas del norte, centro y sur de la ciudad.

En el norte, hay cámaras funcionando en Sauces, Atarazana, Acuarela del Río, Urdenor, Miraflores, Samanes, Ceibos, Orquídeas, La FAE, Garzota, Vergeles y Mapasingue.

Lea también: Cierres nocturnos en el Puente de la Unidad Nacional: plan de mantenimiento del 22 al 29 de octubre

En el centro, hay dispositivos habilitados en las avenidas 9 de Octubre, Machala, Quito, Letamendi, Pichincha, Clemente Ballén, Aguirre, 10 de Agosto, Sucre, Colón.

Mientras que, en el sur, dispositivos registrarán infracciones en los Guasmos, Esteros, Coviem, Isla Trinitaria, Tulipanes, La Chala e Isla Trinitaria.

Las sanciones de 10 % del SBU, equivalentes a USD 47, se aplican por bloqueo de intersecciones o por estacionar en doble columna. Los motociclistas que no usen casco deberán pagar el 20 % del SBU, es decir USD 94.

En tanto, los buses urbanos que recojan o dejen pasajeros en lugares no autorizados y los vehículos de transporte intra e interprovincial que lo hagan en la vía pública recibirán una multa del 50 % del SBU, equivalente a USD 235.

Revise además: La ATM aplaza la medida que prohibía el ingreso de buses interprovinciales al centro de Guayaquil

Las faltas más severas —como el tránsito de vehículos pesados en sitios u horarios no permitidos o el bloqueo de rampas para personas con discapacidad— se sancionan con un salario básico unificado, es decir, USD 470.