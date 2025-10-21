Por bacheo nocturno cerrarán carriles en los Puentes de la Unidad Nacional

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anuncia nuevos cierres parciales en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, que une a Guayaquil, Durán y Samborondón. A partir de este miércoles 22 de octubre, desde las 22:00 hasta las 04:00, se cerrará un carril de los viaductos por trabajos de mantenimiento en la calzada. Estas obras se extenderán hasta el miércoles 29 de octubre.

Por otra parte, todos los vehículos pesados deberán circular por el Puente Alterno Norte (PAN) para llegar o salir desde Guayaquil. Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) estarán en los puentes mientras se realicen los trabajos para controlar el flujo vehicular nocturno.

En mayo de 2025 ya hubo un cierre similar por mantenimientos. Mientras que, el año pasado el Gobierno Nacional cerró por varios fines de semana los puentes Durán-La Puntilla y La Puntilla-Guayaquil para cambiar las juntas de dilatación.

El Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, conformado por cuatro viaductos, es indispensable para conectar Guayaquil, Samborondón y Durán con provincias de la Costa, Sierra y Amazonía. Más de 100 000 vehículos circulan al día por esas estructuras.

