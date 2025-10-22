Guayaquil
22 oct 2025 , 06:38

El choque de un tráiler en paso elevado de la avenida Narcisa de Jesús provoca cierres viales en el norte de Guayaquil

Un tráiler destruyó un barandal del paso a desnivel de la avenida Narcisa de Jesús. Los escombros cayeron a la av. Francisco de Orellana, provocando así el cierre de carriles.

   
    Imagen del siniestro de tránsito en la avenida Narcisa de Jesús, norte de Guayaquil.( María Belén Goncalves/Ecuavisa )
La destrucción de unos 15 metros de un barandal, por el choque de un tráiler en un paso elevado de la avenida Narcisa de Jesús, provoca una gran congestión vehicular en el norte de Guayaquil este miércoles 22 de octubre.

El siniestro de tránsito ocurrió cerca de las 04:30, indican agentes de tránsito. El vehículo pesado quedó ligeramente guindado, lo que complicará su retiro de la vía. Alredededor de las 07:30 llegó la grúa para retirar el cabezal.

Al producirse este choque en el paso a desnivel, fragmentos del cemento cayeron sobre la av. Francisco de Orellana, lo que provocó el cierre de sus carriles de servicio, como también del intercambiador de estas dos arterias viales.

El tráiler transportaba un contenedor repleto de banano. El chofer abandonó el lugar del siniestro de tránsito.

Por las vibraciones provocadas por el paso de vehículos en el paso a desnivel, aún sigue cayendo escombros sobre la av. Francisco de Orellana, por lo que se estima que tardará un par de horas la rehabilitación de la vía.

