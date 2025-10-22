El choque de un tráiler en paso elevado de la avenida Narcisa de Jesús provoca cierres viales en el norte de Guayaquil

La destrucción de unos 15 metros de un barandal, por el choque de un tráiler en un paso elevado de la avenida Narcisa de Jesús, provoca una gran congestión vehicular en el norte de Guayaquil este miércoles 22 de octubre.

El siniestro de tránsito ocurrió cerca de las 04:30, indican agentes de tránsito. El vehículo pesado quedó ligeramente guindado, lo que complicará su retiro de la vía. Alredededor de las 07:30 llegó la grúa para retirar el cabezal.

Al producirse este choque en el paso a desnivel, fragmentos del cemento cayeron sobre la av. Francisco de Orellana, lo que provocó el cierre de sus carriles de servicio, como también del intercambiador de estas dos arterias viales.